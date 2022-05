Jorge Javier Vázquez, enloquece: la mentira que afecta gravemente a sus 753.000 seguidores

Estaba cantado que la escaleta del Sábado Deluxe pretendía generar todo el morbo posible al hacer coincidir en plató a Isa Pantoja (hija) con María del Monte, quien fuera amiga íntima de Isabel Pantoja, la madre y tonadillera.

“Insulta la inteligencia de las personas: «Ni hubo encerrona, ni se había preparado un cara a cara», decía poco después en su Twitter Jorge Javier Vázquez, el ‘jefe del cortijo’ de la Fábrica de la Tele para tratar de zafarse de las cientos de críticas recibidas por esta nueva ‘jugada’ de Telecinco para tratar de recuperar la (mucha) audiencia perdida. Pero el tuit, como ha coincidido en señalar la crítica especializada televisiva tal y como ha podido comprobar Periodista Digital, lo que ha supuesto es un intento de manipular nuevamente a sus miles de seguidores en las redes sociales al tomarles por bobos y negar la evidente realidad…

Como conocen nuestros lectores, la que fuera en su día amiga íntima de la viuda del torero Paquirri visitó Sábado Deluxe para promocionar su nuevo álbum pero el programa no desperdició la ocasión para juntar a Isa Pantoja con su madrina. Pero la jugada les salió mal al conductor de Sálvame. Porque María del Monte fue tajante con Jorge Javier y sus secuaces, y nada más entrar en las instalaciones de Mediaset dejo claro que no iba a seguir el juego de prestarse a que la conversación que tiene pendiente con su ahijada fuera televisada para aumentar la audiencia gracias al morbo del encuentro, si bien expresó que ella no tenía ningún problema en dar una abrazo a Chabelita, tal y como recoge Informalia.

Como era de esperar, y recoge el citado portal, Isa Pantoja se rompió al fundirse en un abrazo con su madrina. Fue en se momento cuando los descuideros del programa trataron de ejecutar la encerrona que habían preparado y que ahora niega Jorge Javier (¿qué va a decir él por otra parte?). La jugada les salió mal porque María del Monte se plantó, llegando a ponerse seria. «Tú sabes como soy yo, y este no es el lugar. Hemos hablado varias veces y seguiremos hablando, peor este no es el sitio ni el lugar. Me gusta mucho cómo estás haciendo las cosas», le dijo a la hija de la que fuera su entrañable compañera. «Yo no he venido para esto. Sabía que ella estaba aquí porque trabaja en este programa, pero mi educación no me permite no saludar a una persona que está en mi corazón», ha sentenciado la invitada.

De esta forma, insistimos, las críticas no se han hecho esperar y como ejemplo les mostramos la contundente y duras palabras con las que concluye la del medio mencionado:

“Puede comprenderse que La Fábrica de la Tele y Jorge Javier Vázquez, como buenos depredadores en busca de audiencia, buscaran dar el pelotazo con la encerrona, juntando a María del Monte con Isa Pi, lo que resulta difícil de asumir es que, con toda la jeta y despreciando la inteligencia de las personas, Jorge Javier insulte desde su cuenta de Twitter a sus seguidores asegurando que ‘ni hubo encerrona, ni se había preparado un cara a cara’.