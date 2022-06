El escalofriante testimonio de la menor abusada por el exmarido de Oltra: «Lo vivo como puedo»

Un testimonio esclarecedor y estremecedor a partes iguales.

El 22 de junio de 2022, Teresa, la víctima de los abusos sexuales cometidos por el exmarido de Mónica Oltra, respondió ante las preguntas de Antonio Jiménez en el programa de El Cascabel, de la cadena TRECE.

Desde que sucedió y hasta ahora, que ha sido imputada la exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, nadie se ha preocupado en conocer cómo está la víctima, si ha recibido ayudas o simplemente saber qué es de ella.

En el programa de presentado por Jiménez, sí que le han preguntado por su vida ahora que es mayor de edad, con un hijo pequeño y a punto de dar a luz al segundo. Debido a lo mediático que está volviendo a ser el caso y la presunta implicación de Oltra, además de lo traumático que debe de haber sido vivir algo tan horrible, Teresa afirmó que: «Lo vivo como puedo«.

Respecto a si recibió alguna ayuda por parte de la Generalitat valenciana o si alguien se preocupó en tan siquiera llamarle por teléfono, ella fue contundente y ha dicho que «no» que nadie nunca se ocupó de ella tras la celebración del juicio contra el exmarido de Oltra y mucho menos ahora.

Además, afirmó que vive con el dinero justo porque debido a su estado no puede trabajar y no ha recibido ni un solo céntimo de la indemnización de 240.000€ ya que desde el Gobierno de la Comunidad Valenciana lo tienen bloqueado.

«No puedo trabajar porque estoy a punto de dar a luz y mi pareja está trabajando cuando lo llaman para montar y desmontar la feria. Voy a Cáritas y me ayudan con lo que pueden. Económicamente, nos está ayudando mi padre, pero vamos muy ahogados porque él no puede pagarlo todo”.

El apoyo que ha recibido Oltra

Cómo es posible que alguien que está siendo imputada por tres delitos relacionados con el abuso sexual que cometió su marido a una menor mientras la estaba tutelando, siga recibiendo apoyo y compasión por haber dimitido de su cargo.

Ione Belarra que la califica como un « Ejemplo de generosidad y compromiso con su pueblo «. Habla de «compromiso con su pueblo» cuando en ningún momento se han preocupado en cuidar de la joven abusada sexualmente, ni siquiera una llamada por teléfono, sobre todo de alguien que en teoría defiende a las personas vulnerables.

que la califica como un « «. Habla de «compromiso con su pueblo» cuando en ningún momento se han preocupado en cuidar de la joven abusada sexualmente, ni siquiera una llamada por teléfono, sobre todo de alguien que en teoría defiende a las personas vulnerables. Alberto Garzón que la considera una « Víctima de la persecución ultra y del uso ilegítimo de la justicia «. «Víctima» una persona que está siendo investigada por presuntamente intentar acallar a una verdadera víctima, «uso ilegítimo de la justicia» alguien que está siendo investigada por presuntamente usar ilegítimamente su posición de poder en el gobierno.

que la considera una « «. «Víctima» una persona que está siendo investigada por presuntamente intentar acallar a una verdadera víctima, «uso ilegítimo de la justicia» alguien que está siendo investigada por presuntamente usar ilegítimamente su posición de poder en el gobierno. Yolanda Díaz que afirma que Mónica « Ha demostrado valentía «. Valentía es la que tiene la víctima de haber conseguido seguir adelante con su vida después de que haya sufrido tanto no de alguien que no quería bajo ningún concepto dejar la vicepresidencia de un gobierno a pesar de haber dicho que si alguna vez era imputada dimitiría sin dudarlo.

que afirma que Mónica « «. Valentía es la que tiene la víctima de haber conseguido seguir adelante con su vida después de que haya sufrido tanto no de alguien que no quería bajo ningún concepto dejar la vicepresidencia de un gobierno a pesar de haber dicho que si alguna vez era imputada dimitiría sin dudarlo. Irene Montero pide que Oltra reciba «El agradecimiento y el cuidado colectivo por esa decisión«. La Ministra de Igualdad, quien en teoría defiende a las víctimas de violencia de genero y que no ha dedicado ni una palabra a la víctima.

Seguramente si hubiese sido un caso en el que el abusador fuese un marido de una política de derechas, sus mensajes habrían sido de todo menos comprensivos, aunque todo el mundo tenga derecho a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Precisamente por esa posible inocencia, yo no sería capaz de posicionarme a su favor antes de que el juez la dictaminase culpable o no porque, en caso de que lo sea, me daría vergüenza haber mostrado mi apoyo a alguien como ella.