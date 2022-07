Nieto (ABC) le pinta un ‘zasca’ como una catedral a la periodista Méndez Prada por defender a Griñán

José María Nieto le pintó un ‘zasca’ del tamaño de una catedral a Lucía Méndez Prada.

La jefa de Opinión de ‘El Mundo’ salió en defensa del socialista José Antonio Griñán tras la demoledora sentencia del Tribunal Supremo contra el expresidente del PSOE y de la Junta de Andalucía.

Una afirmación que generó gran polémica, pero que desencadenó en un magistral ‘zasca’ por parte del artista gráfico detrás de ‘Fe de ratas’, quien tumbó todos los argumentos de la periodista con solo una frase.

Con su tradicional ironía, Nieto respondía: “Tan bueno que intentó culpar al interventor que avisó quince veces de las irregularidades”. Un varapalo que acompañó con la noticia del propio diario de Méndez Prada titulada: “’Sí, se sufre y guardo cierto rencor’, dice el ex interventor general de la Junta absuelto en los ERE”.

En la información, publicada en noviembre de 2019, se deja claro que “el ex interventor general alertó hasta en 15 ocasiones de las múltiples irregularidades que había en el conocido como ‘procedimiento específico’ instaurado por la Junta para repartir las ayudas de los ERE, tanto el ex presidente Griñán como otros acusados se escudaron en que la Intervención no elaboró un ‘informe de actuación’ que sí les habría obligado a actuar”.