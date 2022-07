El nefasto argumento de Susana Díaz para defender la inocencia de Griñán en ‘Cuatro’

Susana Díaz intentó defender, sin éxito, la inocencia de José Antonio Griñán.

La expresidenta de la Junta de Andalucía cargó contra la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 26 de julio donde se ratifica la condena de seis años de prisión al socialista Griñán por el caso de los ERE. Sin embargo, sus argumentos generaron más risas que un cambio en la opinión pública.

Durante su participación en ‘Todo es Mentira’, Díaz insistió en que “estoy convencida de su inocencia y de su integridad”. Para justificar sus palabras, la senadora del PSOE tuvo que lanzar un nefasto argumento que solo puede convencer a los suyos.

“No defiendo una persona por ser mi compañero de partido o mi amigo, no lo haré jamás. Si no es honesta, seguramente no será mi amigo, porque no quiero tener en mi entorno a gente tóxica y a gente de la que me tenga que avergonzar de su comportamiento”, indicó Díaz.