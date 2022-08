La sustituta de Susanna Griso se pone como una hidra cuando su entrevistado muestra un mensaje contra Pedro Sánchez

Es lo que tiene haber sido untado por el Gobierno socialcomunista con una morterada de millones.

Que luego, cuando algún entrevistado se pone crítico con el presidente Pedro Sánchez, toca salir a censurar los palos del invitado de turno.

Y los de Antena 3, salvo excepciones muy contadas, no se salvan de esa norma general que dicta que hay que postrarse frente a quien durante los meses más duros de la pandemia salvó la economía de varias televisiones.

Varios millones de euros, camuflados en campañas artificiales, son motivo más que suficiente como para coartar la libertad de expresión de los invitados. De lo contrario, la televisión que vaya en contra del pensamiento único acabará fuera de esa secta conocida como la Brunete Pedrete.

Así que cuando en ‘Espejo Público’ la sustituta de Susanna Griso, Lorena García, vio como el dueño del Asador Guadalmina, en Marbella, sacaba un abanico con el mensaje de ‘Gobierno dimisión’, tocó salir a degüello contra el restaurador.

Lo cierto es que durante toda la entrevista, centrada especialmente en las medidas de ahorro energético impuestas por Pedro Sánchez, se notó la incomodidad de la presentadora ante las palabras de José Eugenio Arias-Camisón.

Y es que el propietario del local marbellí no dejó de dar palos al inquilino de La Moncloa:

Ningún hostelero de España, con buen criterio, va a poner el aire acondicionado a 27 grados, para eso es mejor apagarlo y así no consumes nada de energía. Así nuestros clientes no entrarían. No pagaré ni un céntimo de euro si me vienen a sancionar porque esto es ilegal como la mayoría de las normas y leyes que hace este Gobierno. No me preocupa en absoluto.