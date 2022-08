Celia Villalobos pulveriza a Verónica Fumanal en directo por su defensa del decretazo energético de Sánchez

La polémica política del verano sigue y no parece que vaya a parar.

Ahora ha ocasionado un agarrón tremendo entre Celia Villalobos y Verónica Fumanal en el programa Todo es mentira, de la Cuatro.

La discusión sobre el decretazo energético de Pedro Sánchez, entre la exministra y expresidenta del Congreso, Celia Villalobos y la tertuliana, Verónica Fumanal comenzó de forma educada, aunque cada una esgrimiendo sus posturas encontradas.

Primero, Villalobos destacó la improvisación que se aprecia en la normativa, así como el hecho de que no fue consensuado. “De hecho, hasta el propio portavoz del PSOE, mi amigo, el vasquito Patxi López ha dicho que posiblemente se han equivocado a la hora de plantear los temas, por lo tanto ya ellos mismos lo reconocen”.

Además, Villalobos destaca que se ha hecho mucha polémica con lo de las medidas de ahorro energético, pero en el decreto se hablan de ayudas económicas al transporte. “Además, aparecen siete páginas dedicadas a reformar el decreto de autónomos que hizo el ministro de la Seguridad Social, el 26 de julio, y ahora el 1 de agosto siete páginas a reformar el decreto de cuatro días antes, otra improvisación”.

Por su parte, Fumanal, que enarbola de memoria el relato oficial, y achaca todo a Bruselas, señala que no hay una improvisación y que “simplemente la Unión Europea dijo que a partir del 1 de agosto vamos a calmar un poco las temperaturas para que no pasemos frío en invierno”.

Además, la afecta a los socialistas señala que el “debate en Europa concita cierto consenso porque socialistas y populares que están en esto en unas recomendaciones que expuesto la Unión Europea, que son recomendaciones mientras la cosa no vaya a más. Están planteando el terreno para que cada país asuma las medidas que considere que son menos lesivas para sus mercados o para sus sistemas económicos

Esto no pasó desapercibido para Villalobos que le señaló el talante autoritario del decreto al no ser consensuado ni con las comunidades autónomas, ni con los ayuntamientos, ni con los empresarios. “Por fin están empezando a negociar, eso es lo que tenían que haber hecho desde el principio”.

La exministra también le recuerda las ‘pequeñas’ diferencias entre las medidas tomadas por el sanchismo y el resto de Europa: “En Londres, en París, Alemania, quitan los escaparates a la una de la mañana. Hay que aceptar que el Gobierno se equivocó en no hablar, en no sentarse con las comunidades y ayuntamientos”. Señala que los gobiernos locales ya están empezando a “saltar” porque no tienen suficiente personal para controlar el cumplimiento de la normativa.

El agarrón

Sin embargo, el punto fuerte de la discusión vino cuando intervino la dueña de una tienda de ropa y complementos en Andújar, Patricia Muñoz. La comerciante que se mostró abiertamente en contra de las medidas del Gobierno, a las que calificó de “vergüenza” e “inútiles”.

Muñoz señaló que el Ejecutivo esta “pasando el problema a los ciudadanos y empresarios” en vez de tomar medidas para solucionar el problema. Además, indicó que no iba a respetar el decreto “está a 25 ahora mismo”, señaló.

Ante la postura de la comerciante, a Fumanal se le fue la olla. Primero, comparó el no cumplir con el decreto, a no pagar impuestos, a lo que Muñoz le recordó todos los impuestos que se pagan como el de los autónomos, el de la luz, o el de la gasolina. A lo que la tertuliana le recordó la subvención de 20 céntimos al litro de gasolina.

Y ahí comenzó el ataque: “usted se expone al ser sancionada por no cumplir el decrete, le advirtió. Luego pasó al ataque, “no podemos llenarnos la boca con solidaridad con la guerra con Ucrania y luego no querer acatar las consecuencias que vienen”. Para luego recalcar, apegada al relato oficial, que estas medidas “no vienen de Pedro Sánchez, sino que es una directiva de la Unión Europa”.

Ante esto la invitada le incidió que Bruselas es una excusa que le “viene de lujo” al sanchismo, al tiempo que Fumaral, visiblemente molesta, le increpó hasta en tres veces si estaba abogando por salir de la Unión Europea, como si de un representante político se tratase.

Ante esto, Villalobos no se quedó quieta y salió en defensa de la comerciante. “Verónica, esta señora es una ama de casa que tiene una pequeña empresa en un pueblo, no puedes acosarla de esa forma. Ella puede pensar como quiera pensar, yo no estoy de acuerdo con alguna de las cosas que ha dicho pero no le puedes hacer como si estuvieras al frente de un político”.

“¿De qué estamos hablando, Verónica?¿Cómo le puedes hacer eso a una señora que se ha prestado a decirnos su opinión aunque no la compartamos?. Qué quieres que te diga, tan dogmática no te consideraba yo”, le atizó la exministra.

Fumaral al verse retratada, solo espetó que ella “no acosó” a la invitada pero que ella no podía permitir “la falta de rigor”.

“¿Cómo que no puedes permitir?¿Y tú quién eres?”, le remató Villalobos.