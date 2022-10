La severa advertencia de los barones socialistas a la enviada de Pedro Sánchez

Amagan, pero no culminan.

Carlos Dávila radiografía a la perfección el comportamiento de los barones territoriales del PSOE a la hora de plantar cara de verdad a Pedro Sánchez.

Los presidentes autonómicos del partido de Ferraz son conscientes de que las medidas impulsadas por Moncloa son un lastre para sus aspiraciones.

Pero, como bien cuenta el columnista de OkDiario, estos líderes regionales son incapaces de mostrar la valentía que se les requiere:

Hace un año, según me cuentan en fuentes irrebatibles del PSOE, Adriana , la pobre Adriana que entonces mandaba mucho en la organización, se reunió con los presidentes autonómicos del PSOE y también con los jefes provinciales del movimiento sanchista, y se topó con una sorpresa: la sesión, lejos de transcurrir por los márgenes anchos de la euforia, se convirtió en una sucesión de avisos y advertencias. Los barones llegaron a asegurar a la enviada especial del todavía presidente que no se les ocurriera anunciar una subida general de impuestos, que ese sería el suicidio del partido.

Lo único que hasta ahora se ha conseguido es que Sánchez suspenda sine die su gira triunfal por 30 localidades españolas:

Un periodista especialmente cercano al Gobierno contaba muy coloquialmente que: «Por vía directa o por personajes intermedios, Page, Lambán , Vara y los responsables provinciales han transmitido al jefe del movimiento sanchista que no son capaces de garantizar el éxito de las visitas y que, en consecuencia y, por Dios, por Dios, Sánchez no se arriesgue a que le zurren la badana en cualquier sitio. Así que esa proclama demagógica de ‘vamos a salir a la calle’ se está quedando en agua de borrajas. Con Covid o sin él, Sánchez continuará en el helicóptero o en el Falcon pero nada de echar pie a tierra y mezclarse con el personal. El personal no le soporta».

Igualmente, tampoco se está por la labor del indulto a José Antonio Griñán, especialmente si se concediera antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023:

En las regiones, la militancia no está muy conforme con el cercano indulto a Griñán, no porque sus sentimientos no amparen al delincuente que fue presidente de Andalucía, sino porque tienen testado que en la población en general esa condonación de la pena, que no es otra cosa, causa erisipela en una muchedumbre que de una forma u otra, puede haber tenido cuentas con la Justicia y ha pagado hasta el último día o el último céntimo sus irregularidades penales.