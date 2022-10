Un sindicato destapa la millonaria razón del apresurado asalto de Pedro Sánchez a RTVE

Ya no es el control de los Telediarios y demás programas informativos.

El asalto salvaje de Pedro Sánchez a RTVE tiene otra razón de peso. Económica, para ser exactos.

Concretamente 30 millones de euros a repartir entre productoras amigas, afines y cercanas a PRISA, tal y como denuncia el sindicato USO.

En un duro comunicado, esta organización sindical denuncia, en primer lugar, la dimisión forzosa de José Manuel Pérez Tornero como presidente de la Corporación:

No contentos con forzar la dimisión de un presidente de CRTVE seleccionado tras un largo y complicado proceso parlamentario democrático, ahora retuercen las leyes y reglamentos para reparar toda esta chapuza maquiavélica propia de repúblicas bananeras.

Recuerda que una presidenta interina no podría disfrutar de poderes ejecutivos:

Pero el meollo de la cuestión, resalta USO, está en una cantidad de dinero a repartir entre productoras amigas, especialmente las cercanas a PRISA:

Todos miramos hacia otro lado para no afrontar que somos víctimas de que el sector público vive sometido a la maquiavélica mecánica de la política en la que es ley no escrita, una vez más, que el fin sí justifica los medios. Tragar con esta dinámica convierte en cómplices a quienes callan y aceptan. USO ni calla ni acepta. Y menos viendo que nos podemos ir olvidando de la producción propia y de la utilización de todos los medios técnicos y humanos disponibles. Once proyectos de producción llave en mano por un valor de 30 millones de euros están a punto de firmarse. Y es sólo el principio de lo que está por llegar. Controlan los servicios informativos y ahora vienen a por la pasta. Algún firmante acabará siendo consejero de los que cobran de verdad pero en PRISA.