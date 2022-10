Arturo Pérez-Reverte vuelve a sopapear a Irene Montero: «O se es un imbécil o un manipulador porque nadie en su sano juicio dice ‘niñes'»

No se para en barras.

El académico Arturo Pérez-Reverte, en una entrevista concedida a OkDiario para hablar sobre su último libro, ‘Revolución‘, deja una contudente reflexión sobre ese empeño del Gobierno socialcomunista en impregnar de inclusividad extrema la lengua española.

Se muestra así de descarnado cuando le preguntan por el engendro de Irene Montero, lo de los ‘niños, niñas y niñes’:

Eso es la estupidez política. Nadie en su juicio real, nadie honrado, intelectualmente hablando, dice ‘niñes’. Hay que ser un imbécil o un manipulador. No hay otra opción, no hay ninguna otra posibilidad. Nadie normal dice ‘niñes’.Es una gilipollez absoluta.

Hace un año, en octubre de 2021, Arturo Pérez-Reverte dejaba unas sólidas reflexiones ante Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ (Antena 3).

Sobre ese uso del lenguaje inclusivo aseguraba que:

Decía con contundencia que a él ninguna ministra, por muy de Igualdad que fuese, le iba a cambiar su manera de expresarse y la invitaba cordialmente a dedicarse a su faceta, la política, y que dejase en paz la lengua española:

Reverte reconocía haber tenido muchos ataques de feministas extremistas:

Tú sabes que yo he tenido ofensivas muy duras de feministas ultra radicales; no de las normales. Me han llamado machista y cabrón por oponerme desde el principio al lenguaje inclusivo tal y como lo plantean. El lenguaje, como la sociedad, se basa en muchas normas y pautas machistas, por supuesto, y debe cambiar; de hecho, cambia y se adapta a los tiempos. A mi lo que no me convence es que los cambios se produzcan vía decreto. Si tiras de una planta para arriba para que crezca, se seca. El lenguaje inclusivo es lo mismo.