Dinero público: TVE ‘ficha’ a Jorge Javier Vázquez para hacer indecente campaña pro Sánchez

Jorge Javier Vázquez no puede elegir entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. «Me quedo con los dos unidos. Me encantaría», dijo durante una entrevista que le hizo Gemma Nierga en el programa que presenta en La 2, tal y como recoge Informalia.

No, no se han cortado ni Televisión Española ni el propio Jorge Javier, tal y como ha comprobado Periodista Digital, a la hora de hacer campaña política pro Sánchez, utilizando así el dinero y los recursos públicos, todo una indecencia.

Así, la citada publicación se extraña de la presencia del periodista catalán en la televisión pública: “La aparición del presentador estrella de Mediaset en el segundo canal de TVE, algo inédito, se produjo a propósito del lanzamiento de su último libro”, relatan.

«Estamos en una situación muy complicada y urge que la izquierda se deje de tantas siglas, tanta atomización», explicó Jorge Javier Vázquez. «Es el momento de un frente de izquierdas para seguir apostando por un país progresista y que no se nos imponga una moral y una ética oscura y olvidada», añadió el presentador, que siempre ha dado su apoyo público a los partidos de izquierda: PSOE, Más País y Podemos.

Cuenta Informalia que durante la charla con Gemma Nierga, Vázquez abordó otros temas, como su trabajo en Sálvame. «¿Te preocupa haber hecho daño a alguien y no haber sido consciente de ello?», preguntó la periodista. «No. Yo siempre he sido muy consciente». «¿Y aun así lo has hecho?», insistió Nierga. «No, hombre, no. No soy un psicópata». «¿Pero tu en tu programa no has sido consciente de ir demasiado lejos, de estar preguntando sobre su vida hasta que quizá acaba llorando y no hay nada que te haga parar, o lo haces por la audiencia?», prosiguió la presentadora.

«Yo tengo una concepción muy distinta de lo que pueden tener las demás personas sobre lo que significa la intimidad. Es que yo creo que todo se puede preguntar y tú detectas cuando no puedes ir por un tema y cuándo el entrevistado tiene ganas de continuar», explicó Jorge Javier. «Entrevistar tiene mucho de psicología y hay que saber escuchar y darte cuenta de hasta dónde quiere contar. Pero la labor de un periodista es indagar al máximo», comentó.

Sobre la crisis de audiencia del programa, Vázquez recordó que él ha «vivido muchas épocas y muchas crisis». «Estamos ante un momento en que la televisión ha variado muchísimo. Antes nosotros hacíamos un 20% de audiencia con la mayoría de los programas, ahora nos cuesta llegar al 15%. Llevamos 14 años», analizó. «Cuando muchos dicen el fracaso de Sálvame tendríamos que ser más justos y decir el milagro de ‘Sálvame’ porque un formato que lleva 14 años funcionando y sigue siendo líder no es un fracaso».

«En Sálvame hemos sobrevivido a algo terrible, un programa que habla de la vida de los demás ha sobrevivido después de una pandemia en la que la gente estaba encerrada en su casa, con lo cual de qué hablas», cerró.

La muerte de Mila Ximénez, su familia o las adicciones y su relación con el sexo fueron otros de los asuntos sobre los que hablaron Jorge Javier y Gemma Nierga. Esta última parte es la que más «pudor» despertó en la presentadora.