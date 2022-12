Lío: la confesión de Carlos Herrera que arruina su EGM y deja temblando a la dirección de COPE

Este primero de diciembre llegaba la última oleada del año del Estudio General de Medios (EGM), la ‘biblia’ de las audiencias radiofónicas. Tal y como les hemos contado en Periodista Digital, el EGM arrojaba, en términos absolutos, el triunfo de la Cadena SER, con más de 4 millones de oyentes. La Cadena COPE sigue creciendo y ya se acerca a ese umbral de la emisora de PRISA.

De hecho, la radio comandada por Carlos Herrera, Ángel Expósito y compañía, es la que más crece con más de 140.000 radioescuchas con respecto al estudio de julio de 2022, pasando de los 3.577.000 a los 3.720.000.

Mientras, Onda Cero acaba el año perdiendo audiencia. De los 2.101.00 del dato estival a los 1.849.000 de diciembre de 2022. Finalmente, Radio Nacional de España sigue de capa caída y vuelve a quedar por debajo del millón de oyentes, con 973.000, 24.000 menos que en la segunda oleada de 2022.

Tras conocerse los datos, este 1 de diciembre pasados unos minutos de las 8 de la mañana, Carlos Herrera evitaba pronunciarse al respecto. Pero poco más de hora y media después, y en el tramo dedicado a las aportaciones de los oyentes, era el portavoz del oyente, Antonio R. Naranjo, quien le obligaba a abordar el asunto y así se lo contamos en Periodista Digital:

¿Cómo te tengo que llamar ahora el líder de las ondas, el Messi de la FM o el jeque de la COPE?, se preguntaba Naranjo con tono de sonrisa malvada, sabedor de que a su jefe no le gusta demasiado pronunciarse sobre el asunto de las audiencias.

Y Herrera, sin disimular su disgusto comenzaba afirmando: “No me tires de la lengüita. No me gusta, porque vamos a ver, es que me da mucha pereza volver a hablar otra vez de los EGM y de los estudios de audiencia y de todas estas cosas que yo le concedo menos importancia que le conceden mis superiores…”.

Carlos Herrera aclaraba a continuación tanto a tertulianos como a oyentes: “Pero por respeto a la opinión de mis superiores, yo continuo la línea de celebración que tiene la casa”, dejando muy a las claras que si por él fuera nada celebraría.

La estrella de COPE finalizaba su opinión sobre la última oleada del año del EGM y primera del curso radiofónico 2022-2023 con todo un alegato contra los estudios de audiencia de la radio española:

“Pero como los estudios de audiencia me han parecido siempre lo que me han parecido: me han parecido siempre a petición de parte y mal hechos. Y siempre con ciertos cariños más volcados hacia algunas partes que a otras”.

Sin citar explícitamente, con esta última afirmación Herrera deslizaba las sospechas siempre presentes de los ‘mimos’ del EGM para con la Cadena SER. De hecho, esta última oleada del año no deja una sorpresa (desagradable para la Cadena COPE) en las mañanas, a pesar de que se presumía un triunfo sin paliativos de Carlos Herrera, finalmente es Àngels Barceló la que vuelve a posicionarse como la primera de las mañanas, con su Hoy por Hoy de la SER.