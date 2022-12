Vasile deja una ‘bomba’ de despedida: nadie podrá echar a Jorge Javier Vázquez de Mediaset

Paolo Vasile quería pero no podía y ahora ha dejado la ‘herencia envenenada” a los nuevos gestores de Mediaset: nadie podrá echar a Jorge Javier Vázquez…

Vasile estaba atado de manos para prescindir del presentador de Sálvame debido a sus numeritos y polémicas generadas que lo único que hacían eran reducir las audiencias y perder a los anunciantes. Tal y como cuenta edatv, ahora todo es cuestión de dinero por una cuantía que el grupo le debe a la productora La Fábrica de la Tele, quien produce el programa de las tardes de Telecinco. Según este portal, la suma ascendería a 12 millones de euros y es por eso que no pueden romper el contrato, porque en tal caso tendrían que compensarles con esa astronómica cifra.

De este modo Vasile abandona el grupo Mediaset dejando a la nueva directiva el marrón de tener que mantener el programa Sálvame y otros realities de la polémica productora recordada por los espionajes a multitud de personalidades. De este si el grupo decidiese prescindir de la productora que lideran Óscar Cornejo y Adrián Madrid tendrían que indemnizarle con esa millonada, explica el citado medio.

Vasile está ahora de despedida y por este motivo mantiene diversos almuerzos privados con los que hasta ahora han sido sus compañeros. En uno de esos almuerzos le transmitió a su círculo más cercano que intentó romper todo tipo de lazos con la productora La Fábrica de la Tele y el presentador Jorge Javier Vázquez. Según cuentan fuentes cercanas, han intentado por todos los medios dejar de tener cualquier vínculo profesional con la compañía pero por las razones mencionadas ha sido imposible, detalla edatv.

Todo es consecuencia de las desavenencias entre Vasile y Jorge Javier Vázquez quien perjudicó al grupo con sus famosas declaraciones donde aseguraba que Sálvame era un programa para «rojos y maricones» lo que hizo que muchos anunciantes se fuesen. El magnate de la comunicación probó todas las opciones con la programación de la tarde que además no termina de remontar.

«Vasile intentó recortar el horario de emisión de Sálvame, hacerlo más largo, separar las franjas para distinto contenido, emitir la exitosa serie de Café con Aroma de Mujer protagonizada por el actor de moda William Levy, pero nada ha funcionado. Además, desde La Fábrica de la Tele decían que tenían que ir sí o sí con Jorge Javier como conductor de sus programas», explicó a su entorno.

El citado medio «deduce» por lo que «les han contado» que Vasile no pudo romper el vínculo con la productora porque tienen un contrato y una cláusula de varios años y aun no se ha cumplido ese periodo de tiempo. Además, también nos han transmitido que el problema al que se enfrenta La Fábrica de la Tele es que a su vez tiene otro contrato con el presentador donde no pueden emitir sus contenidos sin él.

Tal y como les venimos informando en Periodista Digital, tras el aterrizaje de los italianos en Mediaset España, con Pier Luigi Berlusconi a la cabeza, los días en Telecinco de su estrella, Jorge Javier Vázquez, estaban contados… pero el de Badalona podría estar blindado por esa millonada. Es la hipoteca que deja Paolo Vasile a sus compatriotas.