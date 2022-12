Gravísimo palo personal para Sonsoles Ónega que arruina de golpe su éxito en Antena 3

Está viviendo uno de los momentos mágicos de su vida profesional. Desde hace unos meses que fichó por Antena 3, las buenas noticias la rodean: sus compañeros, sus jefes y la audiencia la quieren. Sin embargo, no todo son buenas noticias para Sonsoles Ónega, que acaba de cumplir 45 espléndidos años. Tras esa sonrisa, la presentadora puede que esconda cierta tristeza, y es que ha roto su relación sentimental con el arquitecto César Vidal, tal y como recoge el portal Informalia.

La citada publicación recuerda que con él empezó a salir a principios de 2021 y todo parecía ir sobre ruedas, aunque nunca llegaron a vivir juntos en el domicilio de la periodista porque ella lo comparte con sus hijos, Yago y Gonzalo, fruto de su matrimonio con el abogado Carlos Pardo. Con él estuvo casada once años pero rompieron a finales de 2019.

Y explican que desde entonces, Sonsoles, que habló de su separación con total naturalidad, se dedicó a su trabajo, por aquel entonces en Telecinco, hasta que el día que unos amigos le presentaron al arquitecto. Con él ha sido feliz hasta hace ya más de un mes, cuando decidieron poner fin a su historia de amor.

La primera vez que vimos a Sonsoles, que acaba de cumplir 45 espléndidos años, con César fue en mayo de 2021, en la entrega del premio Bombín de San Isidro. Fue de las pocas veces que ha acudido a un acto con él. «Estoy súper enamorada. Llevo un año con él, estamos muy felices y estamos descubriendo el mundo juntos», dijo entonces la periodista, tal y como recoge Informalia.

El citado medio recuerda que luego los volvimos a ver durante un paseo por Madrid en septiembre de ese mismo año. A partir de ese momento no se han dejado ver, al menos, públicamente. Él estuvo a su lado en el momento profesional más importante, que fue hace unos meses, cuando tuvo que decidir dejar Mediaset para emprender una nueva etapa profesional en Atresmedia, donde todo le sonríe. Sin embargo, esa decisión supuso, según se publicó, que muchos de sus antiguos jefes se enfadaran con ella.

El citado portal concluye su información añadiendo que Ónega ha tenido que compatibilizar la preparación y nacimiento de este nuevo proyecto con el fin de su relación sentimental. No obstante, «nada tiene que ver una cosa con otra. Es cierto que Sonsoles se ha tenido que volcar en crear y preparar un programa y eso le ha consumido muchas horas, pero eso no significa que haya dejado de lado su relación. También ha tenido tiempo para sus citas románticas para dos», nos dice una persona muy cercana a ella.

Hace tiempo que no veíamos juntos a Sonsoles Ónega y su novio, ya ex novio, pero ella no ha querido hacer pública la ruptura. Tampoco durante el programa se ha percibido que estuviera pasando por un momento personal sensible. Pero sí, Sonsoles ha tenido que hacer de tripas corazón y tirar de profesionalidad para hacer un programa que está funcionando muy bien, con una variedad de contenidos y contertulios muy acertada, donde también tiene cabida la crónica social.