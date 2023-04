Alfonso Rojo: «Mónica García ‘la MeMa’, Madrid 28-M, lo del ligar, Tinder y varias memeces progres»

Seguro que, de pequeños, en casa y en el colegio, les dijeron muchas veces eso de que se puede hacer de todo, menos el ridículo.

Si el consejo es válido para la vida en general, imaginen ustedes la entidad que tiene en Política.

Podríamos hablar de Sánchez, de alguno de sus ministros o de varias de sus ministras, pero hoy quiero centrarme en Mónica García, líder de la izquierdista Más Madrid y candidata a la presidencia de la comunidad en las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo.

No sé si han enterado de que la última de la tal Mónica, a la que en los ambientes periodísticos se conoce como ‘Mema’, por su irrefrenable afición a presentarse como ‘médica’ y madre’, ha sido denunciar que en Tinder hay sexo.

Ha subido un tuit la paisana en el que dice, sin ponerse colorada, que “el 57% de las mujeres en Tinder se han sentido presionadas para tener sexo”.

Por lo que ella y la panda de iluminados que la rodean proponen “una ley contra la violencia digital; una app pública para denunciar el ciberacoso y protocolos contra la violencia machista en apps de citas”.

Uno, que ya no dispara ni en legitima defensa, siempre ha pensado que en la aproximación al otro género hay que ser respetuoso, educado, cortés y galante.

Que el piropo y el halago son parte del juego y que ligar es un arte en el que no caben los zafios.

Así que malos modos, acosos y ordinarieces ninguna, pero alguien debería decirle a la muy progre Mónica García que Tinder es una app para ‘follar’.

La crearon en 2012 tres dicharacheros estudiantes californianos, como un instrumento para ligar y crear relaciones afectivas.

Está disponible en 190 países, en 40 idiomas y no puedes ingresar si no has cumplido por los 18 años.

Y nadie, aunque Mema y su panda no se hayan enterado, entra en Tinder a buscar piso, consultar cotizaciones de Bolsa o recoger datos sobre el Cambio Climático.

El personal, sea hombre o mujer, va a los que va.

Y aquí viene la pregunta del millón: ¿Cómo es posible que las encuestas todavía pronostiquen que esta tipa y su partido sacarán casi 30 de los 136 escaños que tiene la Asamblea de Madrid?

¿Qué pasa por la cabeza de esos aproximadamente 600.000 madrileños que, según los sondeos, están dispuestos a poner su futuro como ciudadanos en manos de semejante ejemplar?

No lo se, pero me gustaría recordar que Mónica García es la señora que no se daba cuenta de que cobraba ilegalmente dos sueldos — uno público y otro privado — y que se lo tuvimos que recordar los periodistas para que dejara de hacerlo.

La misma que exigía la dimisión del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, porque percibía el bono térmico de las familias numerosas, y que no se calló la boca hasta que publicamos que ella también lo cobraba.

Necesitamos tu ayuda si quieres que sigamos haciendo este periódico. ¡Súmate a la lucha!

Número de cuenta: ES07 0081 0085 6200 0301 6410

PayPal: Donación a Periodista Digital

➤ SUSCRÍBETE a Periodista Digital en YouTube

✔️Síguenos en Twitter

✔️Síguenos en Facebook

✔️Síguenos en Instagram

✔️Síguenos en TikTok

✔️Síguenos en Telegram