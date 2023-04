Alfonso Rojo: “Sánchez, con Podemos, Bildu y ERC, saca una Ley de Vivienda para animar a los okupas”

Se llama ‘okupación’, con ‘K’ de kilo, y es una de las pesadillas que más quita el sueño a las familias españolas.

Oficialmente, hay 4 millones de ciudadanos que poseen, además de la habitual, una segunda vivienda.

Un apartamento en la playa, un adosado en la sierra o una casa en el pueblo, heredada de tus padres.

Pues todos ellos y los que no registra el Instituto Nacional de Estadística, viven bajo el riesgo, en la zozobra, con la angustia, de que un día cualquiera unos tipos se metan en su propiedad y se queden allí, a disfrutar de la vida.

La primera reacción, cuando se habla entre amigos del asunto, es automática: “Si me pasa a mi, voy para allá y los sacó a patadas; por la puerta o por la ventana”.

¡Nanay del Paraguay!

Por mor de unos políticos nefastos, tan ineptos como sectarios, tenemos unas leyes desquiciadas, que premian a los ‘okupas’ y castigan a la gente decente.

Si se te ocurre acercarte al piso y amenazar a los delincuentes, terminas en un calabozo de Comisaria y ante un juez, que te impondrá una multa e incluso te puede mandar a prisión.

“Vale, pero entonces lo que voy a hacer es apostarme disimuladamente en las inmediaciones y cuando vea que salen, entro, cambio el bombín de la cerradura y pongo barras candados por todos lados”.

Lo mismo: detenido y al banquillo del juzgado.

“Me queda la opción de amargarles la vida y lo más sencillo, para empezar, es cortarles la electricidad y el agua”.

Tampoco, porque te acusarán de coacciones y en virtud del 172 del Código Penal te condenarán otra vez.

No estoy muy seguro, pero me da que no puedes quitarles ni siquiera el suministro de Internet.

Ante semejante desatino, cualquier persona, con dos dedos de frente y una pizca de sentido común, da por supuesto que los políticos acudirán raudos a corregir el desatino, modificando con urgencia la legislación.

Pues todo lo contrario.

La Ley de Vivienda, que esta semana hace aprobar el socialista Sánchez en el Congreso con el respaldo de perlas como Podemos, los golpistas de ERC y los proetarras de Bildu, además de meter artículos que convierten el alquiler en un campo de minas, refuerza, anima y protege a los ‘okupas’.

Si realmente les preocupasen al socialista Sánchez y sus compinches los desvalidos, los menesterosos y los necesitados, en lugar de malgastar el dinero de nuestros impuestos en viajes en Falcón, palacios de veraneo, asesores, chiringuitos, móviles, comilonas y chupetines, lo emplearían en dar techo a quien no lo tiene y lo merece.

Pero nada de eso.

A partir de ahora y gracias a Sánchez, al PSOE y sus cómplices, no se va a poder sacar al ‘okupa’ de la viviendas asaltada, ni con disolvente.

Acuérdense este 28 de mayo, cuando se acerquen a la urna a votar.

Necesitamos tu ayuda si quieres que sigamos haciendo este periódico. ¡Súmate a la lucha!

Número de cuenta: ES07 0081 0085 6200 0301 6410

PayPal: Donación a Periodista Digital

➤ SUSCRÍBETE a Periodista Digital en YouTube

✔️Síguenos en Twitter

✔️Síguenos en Facebook

✔️Síguenos en Instagram

✔️Síguenos en TikTok

✔️Síguenos en Telegram