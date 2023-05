El ‘Increible’ Haaland: mientras sus compañeros se tapan los bajos en la barrera, él reta al rival y grita ‘golpéame en las pelotas’

Una bestia y no sólo por la cantidad de goles que marca, lo que corre, lo que empuja o lo que atemoriza.

Basta fijarse en el vídeo que va aquí debajo, para concluir que Erling Haaland es un futbolista peculiar. Unico.

El monstruo noruego, rival del Real Madrid en la próxima eliminatoria de Champions, ya batido el récord de goles en una temporada de la Premier League, con 35 tantos.

Y también bate records en redes sociales, con cosas como esta.

En el vídeo se ve como los jugadores del City forman barrera, tras pitarles una falta en contra.

Son cinco y justo en el medio está Haaland.

here is erling shouting «hit me in the balls» bc twt took my other vid down pic.twitter.com/nlrn6QNwGe

— gruzin haaland (@haalandio) May 5, 2023