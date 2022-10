La dieta que explica por qué Haaland es un ‘animal’: hígados y corazones de vaca

Tan solo tiene 22 años y ya es una estrella del fútbol mundial.

El delantero de moda, Erling Haaland, lleva demostrando en este inicio de temporada que no es una promesa. Es ya una realidad y es el mejor delantero del mundo actualmente. El gigante noruego está encandilando a sus aficionados a base de goles en el Mánchester City.

Pero esa voracidad no solo la demuestra de cara a gol. El depredador del área, en un reportaje en la televisión noruega ‘Haaland: la gran decisión’ mostró sus hábitos y sus dietas.

Mostrando su faceta más cercana, el delantero noruego revela en dicho documental su dieta de 6.000 calorías, que incluye corazón e hígado:

«Ustedes no comen esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo. Creo que comer comida de calidad y lo más local posible es lo más importante. La gente dice que la carne es mala, pero ¿cuál? ¿La carne de un McDonald’s? ¿O la vaca local que come hierba justo ahí? De esa me como el corazón y el hígado«, asegura Haaland en el documental.