Raquel Bollo, fuera de sí en los pasillos de Mediaset, estalla contra ‘Sálvame’: «¡Sinvergüenzas!»

Un espectáculo ideal para un bol de palomitas y refresco gigante.

Lo vivido en el backstage de ‘Sálvame’ (Telecinco) en la tarde del 23 de mayo de 2023 no tiene parangón

Cuando justamente queda un mes para el cierre del programa en la primera cadena de Mediaset, la fecha será el 23 de junio de 2023, se produjo un momento más que tenso.

Invitada en el plató del cortijo de Jorge Javier Vázquez estaba Rocío Cortés, hija de Chiquetete, que además era la primera vez que se sentaba después de haber sido tentada en numerosas ocasiones.

Su testimonio no dejó precisamente bien a Raquel Bollo, llegando Cortés a asegurar, entre otras muchas cosas, que la colaboradora de ‘Fiesta‘ entró una vez en su casa y quemó todo lo que había dentro.

La entrevista con Cortés habría pasado sin mayor pena ni gloria de no ser porque en la sede de Telecinco, pero en otro estudio, estaba Raquel Bollo, la ex de Chiquetete.

Al enterarse de la presencia de la hija del cantante intentó acceder al plató de ‘Sálvame’, aunque los espectadores no fueron conscientes casi hasta el final del programa porque la ex de Chiquetete forcejeó con varias personas durante más de 15 minutos para intentar acceder al plató.

Sin llegar a entrar, pero a grito pelado desde los pasillos de Telecinco, Bollo empezó a proferir todo tipo de exabruptos y ni Terelu Campos ni Belén Esteban eran capaces de calmarla:

Sois unos sinvergüenzas todos. Me da igual Telecinco y su puta madre. He estado ahí quince años dando el callo… ¿Rocío Carrasco es una mujer maltratada y y yo con tres sentencias y me seguís trayendo a gente? No me vais a dejar seguir capítulo en la vida. ¿No queríais espectáculo? Pues las demandas siguen, y que no quiero que piense la gente que yo tengo la imagen que dais, lo que pasa que me estoy defendiendo defendiendo en los juzgados, porque me maltrataron mucho y vosotros me habéis seguido maltratando mucho. Me da igual Telecinco y su madre. ¡Ya está bien, que habéis echado a colaboradores por hablar de Rocío Carrasco y a mí me los traéis!