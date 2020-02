La verdad sobre la marcha de Raquel Bollo de ‘Sálvame’: los directores del programa no se han portado nada bien con ella

Raquel Bollo lleva semanas sin aparecer en ‘Sálvame’. La colaboradora, ahora pendiente de su primera nieta recién nacida, ha hablado claro sobre su marcha y sobre su posible vuelta. Conclusión: es muy poco probable que volvamos a ver a la andaluza en el plató de Telecinco.

El 21 de enero de 2020, en ‘Sálvame’ aseguraron que tenían una información muy grave e incómoda sobre uno de sus colaboradores. Pero había más. Al parecer, esa ‘bomba’ la había proporcionado otro tertuliano. Es decir que un colaborador había traicionado a otro vendiendo su intimidad.

Pasó más de hora y media hasta que se supo que había sido Gustavo González el que había pasado dicha información. Él era el traidor.

Tuvimos que esperar una hora más para saber que la ‘víctima’ de todo esto era Raquel Bollo. ¿Pero qué tenía el programa en su contra? No se sabe. En serio, han pasado dos días y todavía nadie conoce que es eso tan grave que podría hundir la vida de la colaboradora.

Eso sí, Bollo dijo tener muy claro que si era algo relacionado con su novio, demandaría al programa, lo que provocaría su despido. No es la primera vez que ocurre algo así. A Rosa Benito, por ejemplo, la echaron de ‘Sálvame’ porque su yerno se negó a quitar las demandas que había interpuesto contra los directores del espacio.

Los responsables de ‘Sálvame’ saben perfectamente que si tocan algunos temas les pueden demandar y a veces lo hacen a propósito para quitarse a ciertas personas de en medio.

El 22 de enero, Raquel no acudió a ‘Sálvame’ y eso que estaba convocada. Pero volvió a pasar lo mismo el martes 28, así que el programa dio por hecho que la colaboradora había tirado la toalla de manera definitiva.

El silencio de ‘Sálvame’

Lo incomprensible de esta historia es que, a día de hoy, todavía no sabemos cuál era ese gran secreto que podía hundir la vida de Raquel Bollo. O se lo han inventado o el programa tiene miedo a una demanda. ¿De quién? Del novio de la colaboradora, por su puesto.

Polémicas laborales a parte, Raquel Bollo está feliz por el nacimiento de su primera nieta, Jimena. Raquel y su hija Alba han dado una exclusiva para Lecturas en la entrevista, la ya excolaboradora, aclara las circunstancias de su marcha de ‘Sálvame’:

No sé si volveré a ‘Sálvame’. Ni ellos me han vuelto a llamar ni yo a ellos.

Estoy disfrutando de mi niña y no quiero malos rollos. Cuando Alma se puso de parto, hacía pocos días de la historia esta y había mal rollo.

En ‘Sálvame’ he vivido cosas que no me merezco y que no son de recibo. A veces, hay que parar y pensar. Ahora, solo tengo la cabeza para llenarla de alegría y amor.

A todos nos ha tocado, no soy de las que se alegra cuando les toca a los demás, pero el que te duele es el tuyo, y sobre todo cuando es contra alguien que quieres. Se ha tocado todo muy rápido y sin tener un límite. Los que deciden no dedicarse a esto tienen la libertad de no hacerlo. Todo hay que respetarlo, y eso no ha sido así.