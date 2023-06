Feijóo desnuda a Sánchez: el PP vota a dos socialistas como alcaldes de Barcelona y Vitoria para quitar las ciudades a independentistas y etarras

Ese entramado apestoso en que se ha convertido el socialismo español, no se merecía el favor, pero lo cierto es que los populares han obrado con sentido de Estado y notable habilidad.

Alberto Nuñez Feijóo, con un solo gesto, deja desnudo a Pedro Sánchez, a su delegado en Madrid y a toda la cuadrilla ‘sociata‘.

El PSOE logró este 17 de junio de 2023, in extremis, hacerse con la Alcaldía de Barcelona al apoyar el PP al candidato socialista, Jaume Collboni.

La condición de los populares, innegociable, era que la inepta Ada Colau y los comunes quedaran fuera del Ejecutivo municipal.

SOCIALISTAS AL PARO

La victoria del PP la noche electoral del 28 de mayo de 2023, tuvo este 17 de junio su segunda ronda con la constitución de los ayuntamientos en toda España.

Queda una tercera, que será la elección de los presidentes autonómicos en las próximas semanas y una cuarta, que llegará con la tremenda patada en el culo que se llevará en propio Sánchez la noche del 23 de julio.

Existen pocos precedentes en nuestra historia reciente de un vuelco político de tanta magnitud.

El Partido Popular, solo o en compañía de VOX, se hace con los gobiernos de la mayoría de capitales de provincias y grandes ciudades de España.

Hoy los socialistas se enfrentan a una enorme pérdida de poder territorial, pero pierden también presupuesto, subvenciones y puestos de trabajo en la administración.

Quienes hoy han amanecido en sus casas sin tener un despacho al que acudir mañana tienen tiempo para reflexionar sobre lo que les ha sucedido.

Les será complicado, sobre todo si se han tragado la trola de que la economía ‘va como una moto‘.

Viendo ademas como sus jefes llevan muchos meses gastando miles de millones de dinero público en políticas clientelistas y cuando supuestamente estamos marcando cifras récord de empleo.

Perder las elecciones con una orgía de gasto público exige ser extraordinariamente torpe en otros desempeños.

Quizá deberían fijarse en el Delegado del Gobierno en Madrid y reflexionar sobre su insólito ‘Viva Bildu’.

Si el hombre de confianza de Bolaños y de Sánchez se deshace públicamente en elogios a los asesinos e insulta con rebuznos proetarras a los ciudadanos, lo natural es que los que llevan llevan una pulsera con la bandera de España y los que no, pero son patriotas y creen en la Patria, le respondan: «Que te vote Txapote«.

Xavier Trias en su investidura para la alcaldía de Barcelona: «Que us bombin a tots» (que os den/que os jodan).

La cara de Ada Colau y el resto de Comuns es para enmarcar. pic.twitter.com/1xMsVCdlqJ — Gran Capitán de los Tercios (@capTercio) June 17, 2023

LA JUGADA DE FEIJÓO EN VITORIA Y BARCELONA

La jugada de Feijóo en Barcelona es de calado, porque la alternativa real a Collboni era Xavier Trias, una extensión del golpista Puigdemont vinculado al golpismo y a la corrupción.

Collboni encarna, en teoría, ese perfil socialdemócrata y moderado que algunos ingenuos contraponen al sanchismo, pero es esencialmente uno más de la cuadrilla.

En cualquier caso, para Feijóo parece haber estado claro que entre Collboni, liberado del populismo radical de Colau, y Trías la opción era clara.

El PP insiste en que ha acertado al impedir que el separatismo controlara el segundo consistorio de España.

El portavoz de VOX en el Parlament de Cataluña, Joan Garriga, cree que el Partido Popular ha cometido un error:

«Estos socialistas han sido los socios del gobierno comunista de Colau. Es una malísima elección. El PP se equivoca radicalmente apoyando a Collboni. Lleva 8 años gobernando Barcelona y es el responsable, junto a Colau, de la grave crisis económica, de imagen y de seguridad que sufrimos. No puedes con tus votos apoyar que siga este gobierno, aunque ahora sea sólo de Collboni».

Jaume Collboni, socialista es alcalde de Barcelona.

Todo por los votos de Ada Colau y el PP que lo hizo por no querer un gobierno independentista.

Pero los socialistas son socios del separatismo y el los peperos cómplices. pic.twitter.com/ghULSFUHPB — AND-VOX (@ANDVOX1) June 18, 2023

LOS DE BILDU EN VITORIA

Es lo mismo que ha hecho en ayuntamientos como Vitoria, donde ha contribuido a que los etarras de Bildu no lograran su objetivo de alcanzar la Alcaldía.

Sánchez y todos los dirigentes del PSOE hace mucho que abdicado de la lealtad constitucional y el sentido de Estado.

Casi repugna acudir en su ayuda o echarles una mano, pero con estos gestos políticos, el PP deja patente que su compromiso con la dignidad democrática y la Constitución no están en venta.

La lección de Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez es clamorosa: ‘España y el interés nacional están por encima de las bastardas maniobras del sanchismo’.

Si los populares se hubieran lavado las manos, el alcalde de la Ciudad Condal sería un títere de Puigdemont con un pasado más que oscuro.

En situaciones como esta es cuando se calibra el verdadero sentido de Estado de unos y otros.

Que el PSOE de Sánchez no lo tenga no significa que los populares no hayan acertado.