Edmundo Bal tiene clara la única forma de parar la amnistía y pide que siga la protesta en la calle

Edmundo Bal se convirtió gracias a su trabajo en el Congreso de los Diputados durante varios años en una de esas voces serena, sosegada y de raciocinio a la que acudir cuando vienen olas. Y lo que vivimos en España este último año es un auténtico tsunami.

Por eso este 3 de enero de 2024 acudió a ‘La Burbuja’ de Periodista Digital para explicar con claridad todo lo que pasa por su cabeza en lo relacionado a la política del momento.

Ahora, el ex de Ciudadanos y ex abogado del Estado, es presidente de una plataforma cívica con vocación política llamada NEXO, que quizás aparezca como una opción más en el tablero de los votos más pronto que tarde. Por ahora cuentan con más de 600 asociados y pronto tendrán una asamblea para sentar nuevas bases de acción.

Entretanto, Bal se explica en Periodista Digital sobre asuntos tan controvertidos como la dichosa piñata de Sánchez en las uvas de Ferraz o el ofensivo asunto de la amnistía a los independentistas catalanes:

«He escuchado muchas opiniones durante estos días en los que la maquinaria propagandística de La Moncloa quiere que hablemos solo de esto y así no hablamos de las mentiras de Sánchez, sino de apalear a un muñeco. Yo he analizado este delito muchas veces como mi labor de Abogado del Estado; la jurisprudencia lo interpreta de una forma muy restrictiva, pero es que odiar no es delito y hay unos requisitos que hacen inviable que esto lo sea. El PSOE lo está aprovechando en su máquina de relato y no hablar así de lo que verdaderamente preocupa, como la amnistía o el hecho de que en España gobierna una minoría sobre una mayoría y por eso asistimos a un chantaje y a las humillaciones para toda España que quedan tapadas por este velo de tapar a un muñeco».