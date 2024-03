Jaime del Burgo prepara el peor regalo para el 20 aniversario de los Reyes

Jaime del Burgo ha desaparecido de las redes sociales. No es la primera vez que deja vacías tanto sus cuentas de Instagram como de X (antes Twitter). Desde que el pasado mes de noviembre, junto con el lanzamiento del libro de Jaime Peñafiel Letizia y yo (Ed. Almuzara), desenterrara su historia de amor con la Reina Letizia el escándalo no dejó de crecer, aunque pocos medios mayoritarios se hicieron eco del asunto.

La desaparición del exmarido de Telma Ortiz de las redes tiene una explicación. Del Burgo prepara su propio libro en el que contará su historia y el lanzamiento coincidiría con el 20 aniversario de bodas de Felipe y Letizia.

Así lo anunciaba hace semanas en su cuenta de Twitter:

«Esta semana se crearon las compañías 12co Books y 12co Libros para publicar en 2024 el autobiográfico ‘Y nada más que la verdad’. De esta manera controlaremos el proceso completo, edición, impresión y distribución. Será accesible en formato ebook para Apple y Kindle y estará a la venta en las principales librerías de España y de Hispanoamérica. Será traducido al inglés, alemán, italiano y francés. El libro físico incorporará un novedoso sistema novedoso en el mundo editorial para evitar plagios, copias, filtraciones. Leer y juzgar. Por ese orden…»

En el libro dará su versión ampliada de lo que ya contó Jaime Peñafiel en su libro. Sin embargo, a Del Burgo le parecía poco lo escritor por el veterano periodista en un libro que ha sido un éxito a pesar de no ser reseñado por los medios y provocar incluso la salida de Peñafiel de El Mundo tras treinta años. Una excepción es Periodista Digital donde el veterano periodista concedió una entrevista sobre el asunto.

El propio Peñafiel aseguró a este medio que sólo había utilizado un 1% de lo que Del Burgo le aportó con pruebas. «La línea de la intimidad no la voy a traspasar nunca», afirmaba el escritor. La decepción por este comportamiento llevó al navarro a comenzar sus revelaciones en las redes sociales y a anunciar su propia publicación.

Un libro en el que no sólo revelará su historia de amor con la Reina sino que aportará pruebas. No se sabe a qué tipo de pruebas se refiere, pero en libro de Peñafiel asegura que su casa en Ginebra (Suiza) fue asaltada por miembros del CNI que buscaban todo un arsenal de material que no estaba allí y que, según él, descansan en una caja de seguridad en un banco.

Peñafiel también vuelve

El mes de junio también volverá a las librerías Jaime Peñafiel. Tras el éxito del libro sobre Letizia, el periodista publicará un nuevo libro continuidad de éste que competirá en librerías con la obra de Del Burgo. Tras el éxito de su publicación hace cuatro meses, el veterano periodista reincide en el tema.

Los libros sobre Letizia interesan, y mucho. Un prueba de ello es el éxito del libro de Joaquín Abad, Letizia: una biografía no autorizada. El libro volverá a editarse en las próximas semanas con 100 páginas adicionales con nueva información.