Así fue el tenso encuentro entre Jaime Peñafiel y Letizia: «¡Yo no estoy airada!»

Recordamos otro extracto de Jaime Peñafiel en su entrevista en Periodista Digital, referido en esta ocasión a su polémico libro Letizia y yo (Editorial Almuzara) en el que se desvela la relación sentimental entre la reina y Jaime del Burgo.

En la charla con La sala VIP de PD, el escritor granadino repasó su encuentro más tenso con Letizia Ortiz:

“En una recepción ella arremetió contra mí. La gente piensa que algo tengo contra ella. No, a mí me ha interesado porque es la consorte del Rey de España. Ella arremetió contra mí acusándome de que había escrito en El Mundo que era una persona triste. Lo cual no era cierto y le dije: “¡Pero cómo vas a estar triste si eres la única mujer que puede decir que duerme con el príncipe de sus sueños!”

Según Peñafiel “aproveché y le recité un poema». «Estábamos en el Ayuntamiento de Madrid donde se les entregaba a ella y Felipe la medalla de oro de la ciudad, en la víspera de su boda. Estaba Ruiz Gallardón a mi lado», explica el periodista el contexto.

Al recitar un poema de Gutiérrez Cetina la situación se volvió la situación más tensa. Así lo explica el autor de Letizia y yo:

«‘Ojos claros, serenos si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué, si me miráis, miráis airados?’ Ella se soliviantó. “Yo no estoy airada” “¿Pero me estáis regañando y señalando con el dedo?”. Ella me cogió las manos y me dijo “tenemos que vernos más”. Fue un encuentro violento. Tardamos diez años en volver a vernos. No me gustar estar con el poder, yo siempre libre e independiente”.