Vean cómo el Gobierno oculta deliberadamente las ayudas y subvenciones que ha recibido Begoña Gómez

Begoña Gómez, la mujer del Presidente del Gobierno está viviendo en la oscuridad, en una situación de opacidad que no es democrática. Es una situación en la que quieren esconder muchos datos al resto de españoles.

Tenemos la imagen que determina que efectivamente Begoña Gómez está registrada y tiene asignado un número de expediente en las concesiones y ayudas del Estado, pero su filtrado queda borrado todo, salvo el nombre.

Este mecanismo sirve precisamente para poder encontrar toda subvención o concesión que se otorgue a cualquier particular o empresa, precisamente para tratar de evitar problemas de corruptelas y en pro de la transparencia, en el Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/consulta).

Se trata de un sistema que es una base de datos y sirve para poder rastrear las ayudas concedidas. Tiene un funcionamiento simple: si alguien recibe algo, se registra el dato y se da de alta en la base, de modo que siempre quedará fiscalizado.

Entramos en detalle y vemos cómo el ciudadano puede meterse y afinar sus búsquedas ya que existen filtros: según el órgano concedente, el número de convocatoria, fecha, beneficiario de la ayuda pública. Eso sí, y aquí está la situación destacada y grave: solo se puede filtrar con datos que ya han sido registrados.

Si nunca has recibido una subvención o ayuda, no aparecerás en «Beneficiario» para poder filtrar por tu nombre. A todas luces, no es el caso de Begoña Gómez, que sí aparece registrada en el sistema, pero sin información que poder entresacar.

En España, según el INE, hay menos de cinco María Begoña Gómez Fernández y una de ellas es la mujer de Pedro Sánchez. Por Ley de Protección de Datos se podría permitir realizar este tipo de ocultación de información para gente sensible por su cargo, de modo que ahí ya cada cuál decidirá si esto le parece o no la tan ansiada transparencia.

Ahora la cuestión sería saber todo lo posible acerca de: ¿qué subvenciones se le han otorgado a Begoña y por qué conceptos? ¿Qué justificación han recibido? ¿Por qué no podemos saber más sobre la actividad empresarial de la mujer del presidente?

En el programa ‘La Burbuja’ contamos con la fuente anónima que explica a la perfección toda esta situación.

Sospechoso borrado

Curiosamente, después de haber publicado esta información, el Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas decidió proceder a un borrado de los datos referentes a la mujer de Pedro Sánchez.

Evidentemente, si nada había que ocultar, ¿a qué viene estas prisas por hacer desaparecer el rastro de la esposa del presidente del Gobierno?

No cabe la menor duda de que este es un signo más de que, evidentemente, Begoña Gómez estaba percibiendo esas ayudas y que, por tanto, habría cobrado del erario público.

Otro escandalazo en toda regla.