Cine negro con ‘Demasiado tarde para lágrimas’ y la cantante ‘Imelda May’

Esta semana en la sección de cine, con el profesor Luis Ruiz de Asúa, abordamos un género muy querido por los espectadores de ‘La Burbuja cultural’: El cine negro.

En este caso presentando una pelicula del año 1949, llamada ‘Demasiado tarde para lágrimas’. Una de las películas recomendadas por Juan Manuel de Prada. Todo un filme entretenido, con una pareja, un coche, un maletín lleno de dinero, un gángster que lo quiere recuperar… Dirigida por Byron Haskin, la película de esta semana les va a enganchar al cine negro, sin duda.

En música, Raúl «El Chancas» nos presenta una cantante no muy conocida pero que les va a cautivar si les gusta el rock. Imelda May, cantante irlandesa, representante del clásico rockabilly. Formó su banda en 2002. Su estilo al cantar, al vestir y al peinarse, es propio del estilo norte americano de los años 50. Vegetariana de convicción, Imelda May va a fascinar a los espectadores.