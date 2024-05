Asesinan a balazos a tres turistas españoles en Afganistán

Con alevosía.

Tres turistas españoles fueron asesinados a quemarropa este viernes en Bamiyán, una antigua ciudad situada en el centro de Afganistán.

El crimen se produjo a última hora de la tarde, en el centro de la población y junto a una de las furgonetas en la que los españoles viajaban con otro turistas.

Las tres víctimas mortales son Susana Vilar Bühler y Elena Schröder Vilar, madre e hija.

Las dos son farmacéuticas, mientras que el tercer asesinado ha sido identificado como Ramón Belmas Rimbau.

Susana Vilar (d) y su hija Elena (i), dos de los tres españoles asesinados en Afganistán.

Mientras los turistas estaban de compras, varios tiradores los acribillaron a la salida de un callejón

También ha fallecido un afgano, presumiblemente el guía de la expedición.

Además de los cuatro fallecidos, otras siete personas han resultado heridas, entre ellas un español.

El todavía presidente de la Generalitat, Pere Aragònes, ha confirmado que las cuatro víctimas españolas eran de Cataluña.

Pertenecían a un grupo de 13 extranjeros, llegados por carretera desde Kabul el día anterior.

Sobre el resto de víctimas del ataque, fuentes locales han informado a la agencia de noticias afgana Aamaj que hay otros tres afganos muertos y dos extranjeros heridos, un australiano y un lituano.

Las autoridades locales dicen que ya han detenido a cuatro facinerosos, que estarían implicados en el atentado.

El socialista Sánchez ha confirmado en su cuenta de Twitter la noticia y dice estar ‘sobrecogido’ por lo sucedido.

En su página web, el Ministerio de Exteriores español recuerda el riesgo de secuestro y atentado en Afganistán, país al que recomienda no viajar bajo ninguna circunstancia.

El gobierno talibán afirma condenar ‘enérgicamente’ este crimen, expresa sus profundos sentimientos a las familias de las víctimas y asegura que todos los criminales serán encontrados y castigados».

Bamiyán, que albergaba dos monumentales estatuas de Buda destruidas en 2001 por los talibanes, es el principal destino turístico de Afganistán.

All our wars and contrivances and all our proxy armies are agents of this demolition program.

"Buddhas Of Bamiyan 6th-Century,the Statues Were Blown Up And Destroyed In March 2001 By The Taliban, On Orders From Leader Mullah Mohammed Omar" pic.twitter.com/dP4JHKJB87

— DystopiaNow! (@scumbunker) April 15, 2024