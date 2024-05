Milei se hace grande en su ataque a Sánchez: «¡Incompetente, mentiroso, cobarde!»

La guerra diálectica entre Pedro Sánchez y Javier Milei no deja de dar pasos hacia adelante.

Después de recibir insultos por parte de varios ministros, como del bulldog de Sánchez, Óscar Puente (lo llamó drogadicto), el máximo mandatario argentino se quedó a gusto en suelo español contra Begoña Gómez, esposa del Presidente español y muy señalada por varios tejemanejes. El nivel de enconamiento se fue exacerbando y este 24 de mayo de 2024 Milei da una nueva vuelta a la tuerca con una entrevista en el diario argentino ‘La Nación’ poniendo a parir a Sánchez.

«Hoy es el hazmerreír de Europa en materia diplomática. Interfirió en la política de Argentina jugando un rol en la campaña electoral. Después, no tuvo la valentía de atacarme y mandó a sus ministros a hacerlo. Más tarde, mandó a mujeres a agredirme para buscar encuadrar el conflicto en un asunto de misoginia y, como no le funcionó, me atacaron él y Zapatero».