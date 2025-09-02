Carlota y Ariadna, las protagonistas inesperadas de los encuentros privados de Ábalos y Koldo

No por repetido deja de ser un tema que no debe caer en el olvido.

Un tándem de nombres femeninos —Carlota y Ariadna— ha irrumpido con fuerza en la actualidad política española, convirtiéndose en el inesperado epicentro de las conversaciones privadas del exministro José Luis Ábalos y su inseparable asesor, Koldo García.

Las grabaciones que han salido a la luz durante el verano no dejan lugar a dudas: los encuentros íntimos organizados por ambos eran meticulosamente planificados, donde la elección de las protagonistas parecía una cuestión casi estratégica.

Las transcripciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) muestran un tono desenfadado y a veces vulgar: “La Carlota se enrolla que te cagas”, expresaba Ábalos, mientras Koldo sugería alternativas con cierto aire de comisionista. Los audios revelan cómo ambos se repartían los nombres de mujeres para sus citas privadas, valorando detalles como la procedencia geográfica para decidir el lugar del encuentro. “Si vinieran de Córdoba es nada, ese trocito, pero si vienen estas, claro, hay que buscar un sitio”, se escucha en uno de los fragmentos más comentados.

Una obsesión bautizada Ariadna

La figura de Ariadna ha despertado especial atención entre los investigadores. Según las conversaciones incautadas, Ábalos mostraba predilección por ella, mientras Koldo intentaba negociar algún “cambio”. Pero lo cierto es que ambos acababan coincidiendo en preferencias: “O Ariadna y Carlota, y a tomar por culo”, zanjaba Koldo ante la indecisión del exministro.

Más allá del tono jocoso —que bien podría confundirse con el guion de una comedia costumbrista— lo cierto es que estos audios han desencadenado un auténtico terremoto político. El PSOE ha reaccionado con rapidez y contundencia: la formación ha anunciado la inclusión de una cláusula en su Código Ético que prevé la expulsión directa para militantes implicados en la solicitud o consumo de servicios sexuales remunerados. Todo esto como respuesta al malestar creciente entre las mujeres socialistas, quienes consideran estas conductas incompatibles con los principios del partido.

Entre influencias políticas y fiestas discretas

La relación entre Ábalos y Koldo no solo se circunscribe al ámbito personal. Ambos han sido señalados en informes policiales por su supuesta participación en una trama de corrupción dentro del Ministerio de Transportes, donde las adjudicaciones de contratos públicos beneficiaban a empresas amigas —principalmente Acciona— a cambio de jugosas comisiones. La colaboración entre Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán se remonta al año 2015 en Navarra, cuando empezaron a fraguar relaciones tanto personales como profesionales que años después desembocarían en influencias clave dentro del Gobierno.

El escándalo ha puesto en evidencia cómo la cercanía entre ambos personajes permitía organizar no solo fiestas privadas con mujeres jóvenes e influencers —como Carlota Sabina Poper, quien presume en redes sociales de su éxito financiero desde Dubái— sino también operaciones políticas poco transparentes. Las grabaciones muestran detalles logísticos dignos de una agencia: ubicación, horarios y hasta excusas ante familiares y prensa para garantizar la discreción.