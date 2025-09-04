Sánchez se planta en la redacción del ‘Financial Times’ y exige explicaciones por la portada de Begoña Gómez

La mañana londinense del 3 de septiembre se tornó tensa en la redacción de Financial Times. Según informa OK Diario, sin previo aviso, Pedro Sánchez irrumpió junto a su séquito de escoltas y asesores en la emblemática sede de Bracken House, dispuesto a reclamar explicaciones a la editora jefe del diario por la polémica portada dedicada a las investigaciones judiciales contra su esposa, Begoña Gómez.

El ambiente, según testigos internos, fue tan sorpresivo como incómodo; los periodistas británicos se sintieron cohibidos y limitaron sus movimientos alrededor de sus mesas. Nadie había sido informado de la visita y pocos entendían el motivo más allá de lo obvio: la imagen internacional del presidente español está bajo mínimos.

La portada del Financial Times publicada el pasado 20 de agosto no dejaba lugar a dudas: “Sánchez siente la presión: la esposa del primer ministro español acusada de apropiación indebida de fondos públicos”. La noticia detallaba la nueva imputación de Begoña Gómez. Y es que la esposa de Sánchez está imputada ya por nada menos que 5 delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y ahora malversación de fondos públicos. El caso ha adquirido dimensiones internacionales, con el propio periódico británico recordando que también el hermano del presidente, David Sánchez, está también imputado y a la espera de juicio por dos delitos: tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

La estampa era inusual incluso para los estándares londinenses. Además del presidente, el marido de Begoña Gómez —en este caso el propio Sánchez— acudió flanqueado por un considerable dispositivo de seguridad y varios asesores. La reunión con la editora jefe fue privada, pero el efecto sobre el equipo fue inmediato: silencio, miradas cautas y una sensación generalizada de que algo importante estaba ocurriendo.

Algunos periodistas consultados no descartaron que el encuentro fuera un primer paso para negociar una futura entrevista exclusiva con el diario británico. Otros interpretaron la visita como una maniobra para presionar sobre la línea editorial respecto a las informaciones sobre corrupción que afectan al entorno presidencial.

¿Por qué Financial Times? El peso mediático exterior

Lo que ocurre en las portadas internacionales repercute directamente en el futuro político de Pedro Sánchez. Como líder de la Internacional Socialista y con aspiraciones a continuar su carrera en instituciones europeas tras dejar La Moncloa, cada titular negativo sobre su círculo más cercano es un lastre difícil de levantar.

No es la primera vez que el mandatario español se enfrenta a críticas desde Londres. En junio, Financial Times ya publicó un editorial bajo el título Tiempo para que Pedro gobierne o se despida, mientras que en julio, The Economist pidió abiertamente su dimisión con un lapidario “Se le acabaron las razones para seguir”.

Las causas judiciales y su eco global

La situación judicial de Begoña Gómez sigue escalando. La esposa del presidente está imputada por cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional, apropiación indebida y malversación de fondos públicos. El juez Juan Carlos Peinado ha fijado nueva citación como investigada para el día 11 de septiembre. Cada comparecencia ante los juzgados convierte Plaza Castilla en epicentro mediático nacional; cámaras, curiosos y críticos políticos siguen cada movimiento.

En su anterior declaración, Gómez negó cualquier implicación en los delitos atribuidos y sostuvo que su contratación en el Instituto de Empresa (IE) no tuvo relación con su condición de esposa del presidente. Sin embargo, las pesquisas avanzan y los investigadores sostienen que habría utilizado su posición para favorecer contratos públicos por valor superior a 10 millones de euros.

Curiosidades y datos locos del episodio

El equipo editorial del Financial Times no había experimentado nunca una visita presidencial tan inesperada; algunos empleados pensaron inicialmente que se trataba de una broma corporativa.

El dispositivo presidencial incluyó más escoltas que periodistas presentes en ese momento en la sala.

En menos de 12 meses, Pedro Sánchez ha aparecido en tres portadas internacionales vinculadas a escándalos políticos o judiciales.

Tras su visita al Financial Times, Sánchez acudió también a la redacción de The Guardian, donde aprovechó para atacar públicamente a ciertos jueces españoles.

Rankings mediáticos: presidentes bajo presión internacional

Puesto Presidente español Veces portada internacional por escándalo 1 Pedro Sánchez 3 (FT, The Economist, Le Monde) 2 Mariano Rajoy 2 (NYT, Der Spiegel) 3 José Luis Rodríguez Zapatero 1 (Time)

El ‘amo del cortijo’ fuera de casa

La frase “Sánchez se presenta en el ‘Financial Times’ como el amo del cortijo” circuló entre algunos redactores españoles tras conocer los detalles del encuentro. La imagen proyectada es clara: un líder decidido a controlar hasta el último titular sobre su entorno familiar y político. Sin embargo, fuera de España ese gesto se interpreta como señal inequívoca del nerviosismo institucional que genera la presión mediática extranjera.

La prensa internacional observa cada movimiento con lupa. Mientras tanto, en España crecen las dudas sobre hasta dónde llegará este pulso entre poder político y medios globales. Y queda claro que ni los escoltas ni los asesores pueden blindar al presidente ante los focos internacionales.

La batalla por la reputación continúa. Y cada portada cuenta.