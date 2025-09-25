La Generación Z en pie de guerra: el pulso digital en Asia y el doble filo de las redes sociales

En septiembre de 2025, el mundo fue testigo de una escena sin precedentes: miles de jóvenes en Nepal salieron a las calles de Katmandú, desafiando al gobierno y a las fuerzas del orden.

El detonante fue la decisión del Ejecutivo de bloquear 26 plataformas sociales, que incluían desde Facebook hasta Reddit, pasando por X y LinkedIn.

¿El motivo oficial?

La falta de registro en el país y nuevas normativas fiscales para los servicios digitales extranjeros.

Para la juventud nepalí, que está más conectada a internet que nunca, esta medida significó un golpe devastador a su principal medio de comunicación, formación y empleo digital. Con casi 30 millones de habitantes, la mitad son jóvenes y el desempleo juvenil supera el 20%.

Esta prohibición no solo dejó a muchos sin herramientas laborales, sino que también intensificó el desencanto hacia una clase política vista como corrupta y desconectada.

La reacción no se hizo esperar: protestas masivas que comenzaron siendo pacíficas pero que rápidamente se tornaron violentas tras la intervención militar.

Durante cuatro días, edificios emblemáticos como el Parlamento y la residencia presidencial fueron asaltados.

Además, se incendiaron sedes partidarias y viviendas de políticos. El aeropuerto internacional de Katmandú fue bloqueado y miles de prisioneros lograron escapar en medio del tumulto.

Redes sociales: ¿herramienta de emancipación o arma de doble filo?

El caso nepalí es un claro ejemplo del poder que tienen las redes sociales para organizar y viralizar movimientos de protesta. La Generación Z ha crecido inmersa en un entorno digital donde acceder a información es inmediato y global. Esto les permite coordinar acciones, compartir denuncias y visibilizar injusticias al instante.

Sin embargo, este poder también puede volverse en contra. La misma herramienta que une voces puede ser utilizada para propagar desinformación o manipular emociones. En Nepal, la represión estatal incluyó el cierre de plataformas sociales, lo que dificultó la verificación de hechos y generó confusión generalizada. El saldo fue trágico: al menos 74 muertos y más de 2.000 heridos en menos de una semana.

Pero la historia no terminó ahí. En un giro sorprendente, los jóvenes organizaron una votación online para elegir a una líder interina, resultando elegida Sushila Karki, ex presidenta del Tribunal Supremo y primera mujer en asumir la jefatura del gobierno nepalí. Este hecho ilustra cómo la tecnología puede abrir nuevas avenidas para la participación política y la igualdad entre géneros.

Efecto dominó: la ola juvenil recorre Asia

Nepal no está solo en este fenómeno. En años recientes, movimientos similares han sacudido naciones como Sri Lanka en 2022 y Bangladesh en 2024. Aunque las causas son diversas —crisis económica, corrupción o desempleo— el patrón es claro: jóvenes cansados de promesas vacías encuentran en las redes sociales su altavoz más potente.

La región surasiática es una de las más pobladas y jóvenes del mundo, donde altas tasas de alfabetización chocan con un mercado laboral incapaz de absorber tanto talento. Esta frustración se traduce en protestas tanto digitales como físicas, con consecuencias inciertas para aquellos gobiernos que no logran adaptarse a esta nueva realidad.

Curiosidades y datos locos: la rebelión digital en cifras

En tan solo 24 horas tras el cierre de redes sociales, los hashtags #FreeNepal y #GenZUprising superaron los 10 millones de menciones a nivel global.

El aeropuerto de Katmandú registró su mayor número histórico de vuelos desviados durante las protestas; las rutas alternativas a Pokhara se saturaron en menos de dos horas.

registró su mayor número histórico de vuelos desviados durante las protestas; las rutas alternativas a se saturaron en menos de dos horas. Más de 13.500 presos escaparon durante el caos; algunos transmitieron su huida en directo a través de aplicaciones que no estaban bloqueadas entonces.

La votación online para elegir líder interina fue la más rápida y participativa en la historia política nepalí, con más de un millón de votos contabilizados en menos de diez horas.

Ranking: los países asiáticos con mayores movilizaciones de la Gen Z en la última década

País Año Motivo principal Resultado inmediato Sri Lanka 2022 Crisis económica Renuncia del presidente Bangladesh 2024 Corrupción y desempleo Cambios en el gabinete Nepal 2025 Cierre de redes sociales Renuncia del primer ministro Hong Kong 2019 Ley de extradición Retiro del proyecto Myanmar 2021 Golpe militar Represión y crisis humanitaria

Reflexiones: ¿Puede la Gen Z cambiar el rumbo de Asia?

La juventud asiática está demostrando una capacidad notable para adaptarse a los entornos digitales mientras convierte su indignación en acción colectiva. No obstante, los riesgos son palpables: polarización, represión e información manipulada pueden transformar lo que debería ser una herramienta liberadora en una trampa peligrosa. Como escribió un joven manifestante en una pancarta durante las protestas en Katmandú: “Nos quitaron las redes, pero no nuestra voz”.

El reto ahora para gobiernos, empresas tecnológicas e incluso para la sociedad civil es encontrar ese equilibrio entre libertad digital y seguridad, participación responsable e informada. El tira y afloja entre la Generación Z y el poder tradicional apenas comienza; Asia se ha convertido así en un laboratorio donde se está forjando un nuevo capítulo crucial dentro del relato global.