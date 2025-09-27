La ‘Barbie Gaza’ de la flotilla pro-Hamás niega las violaciones del aquelarre terrorista del 7 de octubre

Como subraya sarcástico Antonio Naranjo, si de verdad tuvieran por misión real y sincera enviar ayuda humanitaria a los desventurados de Gaza, hubiesen elegido cualquier otro procedimiento más rápido.

Con un avión el cargamento llevaría un mes en la franja, que es el tiempo que llevan en el mar rodando una versión delirante de Supervivientes que, en lugar de en una isla, transcurre en un barco: falta Jorge Javier presentando la gala, en todo lo demás la coincidencia de pintas, cháchara y líos le permitiría a Mediaset rodar otro de sus célebres concursos.

La denominada flotilla pro-Hamás que zarpó desde Barcelona con dirección a Gaza ha captado la atención mediática de manera intensa esta semana. Lo que se presentó como una expedición con la finalidad de establecer un corredor humanitario hacia la Franja de Gaza ha evolucionado rápidamente en un espectáculo que mezcla activismo, política internacional y una buena dosis de reality show, con personalidades como Ada Colau, Greta Thunberg y hasta actores de renombre mundial a bordo.

La figura conocida en las redes como ‘Barbie Gaza’, una de las participantes más controvertidas de esta flotilla, ha desatado un auténtico terremoto en la opinión pública. Sus declaraciones negando las violaciones cometidas por Hamás durante el ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel han generado un torrente de indignación y rechazo tanto en medios israelíes como en parte de la comunidad internacional.

“Es un bulo”, afirmaba ella, provocando reacciones inmediatas.

Negacionismo y revisionismo: el eco de la desinformación

La negación de las violaciones perpetradas por milicianos de Hamás el 7 de octubre —hechos ampliamente documentados por organizaciones internacionales y medios occidentales— ha sido uno de los episodios más polémicos del viaje. Las palabras de ‘Barbie Gaza’ han sido utilizadas por sectores radicales para avivar el revisionismo y la desinformación, en un contexto donde manipular el relato se ha convertido en una poderosa herramienta política.

El ataque llevado a cabo por Hamás dejó 1.219 muertos en Israel, mayoritariamente civiles, siendo considerado uno de los ataques terroristas más devastadores en décadas.

Instituciones como la ONU y la UE han condenado sin reservas tanto los crímenes cometidos por Hamás como las represalias masivas sobre Gaza, enfatizando la gravedad de lo sucedido y la necesidad de rendir cuentas.

Negar estos crímenes desde dentro de la flotilla ha sido calificado como “un insulto a las víctimas” y ha intensificado aún más el debate sobre los límites del activismo y la responsabilidad que tienen los portavoces públicos en tiempos de polarización extrema.

Supervivientes edición Flotilla: cuando el drama se convierte en reality

El trayecto de la flotilla, lejos de ser solo una operación humanitaria, ha adquirido características propias de Supervivientes edición Flotilla, tal como lo han denominado algunos columnistas. Las redes sociales están repletas de memes, vídeos y transmisiones en directo desde los barcos. Mientras tanto, ciertos medios israelíes y occidentales critican a los organizadores por priorizar más su notoriedad que la efectividad real en el envío de ayuda. El gobierno israelí no ha dudado en calificar esta expedición como un “yate selfie protagonizado por celebridades” y una “provocación mediática”, subrayando que el volumen de ayuda transportada no justifica el despliegue publicitario.

Un temporal obligó a la flotilla a regresar momentáneamente al puerto en Barcelona, una escena que algunos comparan con los giros argumentales propios de un reality televisivo.

Las tensiones han ido creciendo: Italia y España enviaron fragatas para resguardar a sus ciudadanos, mientras que la cobertura mediática ha sido incesante, alimentando tanto el drama como esa sensación casi teatral del espectáculo.

Curiosidades y datos locos

Entre los pasajeros se cuentan no solo activistas, sino también actores como Liam Cunningham y Susan Sarandon .

y . Aunque el número exacto varía, esta edición ha visto hasta veinte embarcaciones involucradas; algunas son bastante modestas, mientras que otras apenas son aptas para navegar en alta mar.

La expedición fue presuntamente atacada por drones en aguas internacionales; sin embargo, tras inspeccionar algunas embarcaciones, la guardia costera griega no halló daños significativos.

El buque español “Furor”, encargado de escoltar a la flotilla, cuenta con cañones fabricados en Israel, lo cual ha suscitado bromas e ironías políticas incluso dentro del ámbito televisivo español.

La activista sueca Greta Thunberg ha retransmitido parte del viaje a través de Instagram, logrando más espectadores que muchos programas emitidos durante horario estelar.

El contexto político y el choque diplomático

Esta operación ha tensionado las relaciones diplomáticas alrededor del Mediterráneo. El envío por parte del gobierno español de un buque militar para proteger a la flotilla es visto por Israel como un desafío; mientras que España considera esta acción una medida consular necesaria. Las reacciones no tardaron en llegar: desde demandas para llevar a cabo investigaciones independientes tras los ataques sufridos por la flotilla hasta acusaciones directas señalando que Israel intenta “asustar y silenciar” a quienes se movilizan en apoyo a Palestina.

La guerra en Gaza ha dejado al menos 65.000 muertos —la mayoría civiles— tras casi dos años ininterrumpidos de combates según fuentes locales.

La ONU ha declarado estado de hambruna en Gaza, lo cual añade urgencia dramática a esta misión humanitaria que se presenta tanto real como simbólica para la flotilla.

Entre el activismo y la propaganda: la batalla por el relato

Lejos de solventar la crisis humanitaria existente, esta expedición se convierte en el último capítulo dentro del enfrentamiento mediático sobre el conflicto palestino-israelí. El negacionismo expresado por ‘Barbie Gaza’, junto al formato espectral del evento y su fusión con política y entretenimiento ilustran cómo hoy día los grandes dramas internacionales pueden transformarse fácilmente en un plató flotante. Y curiosamente, este reality geopolítico sigue sumando espectadores puerto tras puerto.