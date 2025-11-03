La UCO ‘aplasta’ al ministro Torres con su nuevo informe: «Koldo, estoy encima de tu pago»

Un informe que venía tiempo amenazando en España a una figura, la del ministro Ángel Víctor Torres.

El panorama político español se encuentra convulso tras la difusión de un contundente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que vincula directamente al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, con la conocida trama Koldo.

Lo publica The Objective. Este documento, presentado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso, revela un intercambio de mensajes entre Torres y el exasesor ministerial Koldo García, donde destaca una inquietante frase: “estoy encima de tu pago”, en alusión a una transferencia millonaria a la empresa Soluciones de Gestión, centro de la controversia por la adjudicación de contratos de mascarillas durante la crisis sanitaria.

¿Influencia o gestión? El rol de Torres en los contratos urgentes

El informe elaborado por la UCO detalla que en 2020, cuando era presidente de Canarias, Torres tomó medidas para agilizar los pagos a dicha empresa, dirigida por Víctor de Aldama, uno de los principales investigados. Los investigadores sostienen que Koldo García tenía tal poder dentro del gobierno que lograba que el propio presidente autonómico “asumiera personalmente la gestión de los pagos pendientes”. En uno de los mensajes interceptados, Torres asegura a Koldo: “Te va a llamar Antonio Olivera [consejero de Sanidad], porque estoy encima de tu pago. Ya está validado el material y Hacienda ya ha hecho el trámite”.

La UCO estima que las compras de mascarillas a Soluciones de Gestión alcanzaron un total de 12,3 millones de euros. Según los informes, el contrato fue adjudicado incluso antes de que la empresa entregara toda la documentación necesaria, lo cual refuerza las sospechas sobre un posible trato privilegiado. La investigación también resalta un “canal opaco” de comunicación entre Torres y los intermediarios, evadiendo los procedimientos administrativos habituales.

Respuesta de Torres: negaciones, acusaciones mutuas y confrontación política

La reacción del ministro ha sido inmediata. Torres ha defendido con firmeza la legalidad en su gestión, desmintiendo cualquier implicación en cobros indebidos o favoritismos: “Ni he pedido mordidas ni me he beneficiado de comisiones”. En el ámbito parlamentario, ha acusado al PP de “miseria ética” y orquestar una campaña difamatoria, asegurando que el informe emitido por la UCO acabará deslegitimando las acusaciones en su contra.

No obstante, sus explicaciones no han logrado convencer a la oposición, que demanda transparencia y asunción de responsabilidades políticas. El portavoz popular, Jaime de Olano, ha enfatizado lo que considera una “gestión poco transparente” por parte de Torres y ha exigido claridad sobre su relación con Koldo García y los empresarios beneficiados.

Trama Koldo: comisiones, refinerías y encuentros discretos

El tema relacionado con las mascarillas es solo una parte del asunto mayor. Según apunta la UCO, la influencia ejercida por Koldo García y Víctor de Aldama se extendía hacia otros negocios, como el fallido proyecto para una refinería en Tenerife. Las reuniones entre los implicados tuvieron lugar en viviendas privadas tanto en Madrid como en Canarias e incluyeron a figuras como Torres, García, Aldama e incluso al exministro José Luis Ábalos.

Testigos han declarado que dichos encuentros fueron cruciales para llevar a cabo negociaciones.

Aldama confesó ante el juez haber entregado 400.000 euros en efectivo a Ábalos y otros 250.000 a Koldo García; aunque respecto a Torres admitió haberle solicitado 50.000 euros sin haber llegado a pagárselos.

Para añadir más leña al fuego, este escándalo ha alcanzado incluso las puertas del PSOE, con relatos sobre entrega de dinero en bolsas y testimonios acerca “de encuentros variados” en pisos alquilados en Atocha.

Contexto político y judicial

Ángel Víctor Torres, un líder histórico del PSOE canario y ministro desde 2023, observa cómo sobre su carrera nacional se cierne una atmósfera sospechosa. Su mandato en Canarias (2019-2023) coincidió con un aumento significativo en contratos urgentes y una proliferación notable de intermediarios dedicados a adquirir material sanitario. Tras perder su presidencia regional debido a un pacto entre Coalición Canaria y PP, su llegada a Madrid lo colocó justo en el centro del escenario político cuando estalló el caso Koldo.

A medida que avanza la investigación y se intensifica la presión política sobre él, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado por adoptar una postura evasiva ante la comisión del Senado. Con un clásico “no me acuerdo”, intenta distanciarse del maremoto escandaloso que afecta a su entorno cercano, incluyendo tanto el caso vinculado a las mascarillas como los negocios atribuidos a su esposa.

Datos relevantes, contradicciones y algún detalle curioso

El importe del contrato cuestionado asciende a 12.317.580,24 euros por las mascarillas adquiridas a Soluciones de Gestión.

Los mensajes intercambiados entre Torres y Koldo sirven como prueba escrita sobre la intervención directa del entonces presidente canario respecto a los pagos.

Testigos han mencionado viajes en vuelos privados así como reuniones en lugares considerados «neutrales» tanto en Madrid como Tenerife.

Aldama presume haber traído hasta 11 buques con petróleo venezolano con miras a refinarlo en Canarias; sin embargo, este plan nunca prosperó debido a incompatibilidades con normativas europeas.

Este escándalo ha propiciado un cruce constante de acusaciones entre partidos políticos e intensos debates parlamentarios.

En esta trama cargada de corrupción donde se entrelazan mascarillas y mensajes comprometidos, queda claro que lo que ocurre en España supera cualquier guion cinematográfico. No faltan elementos para crear una miniserie digna: vuelos privados, bolsas repletas de dinero e individuos sin parentesco aparente; todo ello aderezado con una frase memorable: “estoy encima de tu pago”.