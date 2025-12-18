Periodista Digital se fortalece con José Pablo González como subdirector y Cristina López Mantas como redactora jefe

Inmerso en un proceso de expansión y crecimiento absoluto, Periodista Digital afronta este 2026 sus mejor momento como medio de comunicación. Y para fortalecer su estructura, dos cambios en el organigrama interno. Alfonso Rojo nombra a José Pablo González nuevo subdirector y a Cristina López Mantas, nueva redactora jefe.

Apoyados en un diario de los primeros nativos digitales www.periodistadigital.com que cumple 25 años en la Red, y en un canal de Youtube que no deja de crecer, que roza el millón de suscriptores y que es una auténtica referencia en el sector, Periodista Digital da otro paso más en la consolidación de su proyecto de éxito.

José Pablo González (Madrid, 1986) llega a la posición de subdirector después de cuatro años como redactor jefe en los que ha consolidado su liderazgo de un equipo que no ha parado de crecer y de cosechar éxitos. Ahora, como mano derecha de Alfonso Rojo, se encarga de coordinar todos los departamentos del medio de comunicación.

Licenciado por la Universidad Complutense de Madrid en 2010, forjado en la cantera del diario ABC, acumula un largo recorrido de más de 13 años de trabajo en Periodista Digital. En este largo periplo ha aprendido el oficio, pasando por todo tipo de desempeños: desde redactor de política, deportes, televisión, medios de comunicación, corazón, cultura hasta formar parte del departamento audiovisual, ejerciendo desde camarógrafo hasta presentador, pasando por realización, producción y edición. Desde 2022 era el redactor jefe.

Cristina López Mantas (Madrid, 1994) licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid en 2016 y realizadora audiovisual por el CIFP José Luis Garci. Asume el puesto de redactora jefe tras seis años de trabajo en Periodista Digital.

En este tiempo, ha desarrollado su labor como productora, redactora y editora. En el año 2021 se incorporó al equipo audiovisual, dirigiendo la programación de contenidos para el canal de Youtube. Anteriormente, ha pasado por la redacción de otros digitales y televisión, ejerciendo como productora, ayudante de realización, editora y redactora web.

Estos nombramientos tienen el claro objetivo de seguir consolidando a Periodista Digital como absoluto referente del panorama audiovisual en su nicho periodístico, a la par que manteniendo la consistencia de un diario online histórico.

Todo ello con un equipo de profesionales todoterreno: Juan Velarde, Eurico Campano, Omar El Hazizi, Bertrand Ndongo, José Antonio González, Marta González, Rebeca Crespo, Josué Cárdenas, Carlos Pecker, Paul Monzón, Bárbara Rojo, Fermín Zabala, David García Sepúlveda, Ihzan Gómez, y las recientes incorporaciones de César Sinde, Álvaro Doménech y Julián Sanz.