¿Quién se acuerda de Laura Luelmo?

Aquellos que suelen leerme, saben lo poco aficionado que soy a dejarme llevar por los temas ´estrella´ que periódicamente arrasan en los medios de comunicación y redes sociales.

Así, mientras el 90% se concentra en repetirse más que ´Sanchinflas´ en sus peroratas televisivas, machacando a todos con su última ´boutade´, un servidor se descuelga filosofando sobre el sexo de los ángeles, la ausencia de ideología de género en el Paraíso, o de los infiernos resilientes y de proximidad.

Ello no quiere decir que viva en otro planeta, o me falte un hervor; no. Lo que ocurre es que no me gusta participar y hacer la ola, al ritmo de la manipulada, voluble y cambiante, opinión pública.

Dicho esto, pregunto: Quién se acuerda hoy de la joven Laura Luelmo, a parte de sus familiares y seres queridos más cercanos… ¿Quién se acuerda?…

A pesar de haberse cumplido este mes, siete años de su brutal asesinato, yo me acuerdo; aunque cuando todos gritaban y se rasgaban las vestiduras, guarde respetuoso silencio.

La pregunta ahora es qué nuevo bodrio legislativo del gobierno, va a beneficiar a su asesino, que espero, aunque no estoy seguro, siga en prisión. La verdad es que poco importa entre tanta interesada mierda ´buenista´. En este orden de cosas cabe recordar que su violador y asesino, hacía tan solo dos meses que había salido de la cárcel, tras haber cumplido 20 años por degollar a una anciana.

Perdonarán los gobiernos, graciosa y generosamente, mediante prescripciones de responsabilidad, indultos, amnistías, gracias especiales, y demás ‘buenismos’ populistas…; pero lo que tan generosamente habrán perdonado serán, una vez más, unas muertes que son de otros, no suyas.

Una sociedad que, periódicamente, sufre recalentones de indignación, con posteriores bruscas bajadas de temperatura, hasta alcanzar la tibieza ´buenista´ que marca el termómetro de lo políticamente correcto, antes de comenzar de nuevo el ciclo febril, es una sociedad enferma que me descompone y produce náuseas. Ahora comprenderán porque prefiero hablar y filosofar, sobre el sexo de los ángeles; pero sin perjuicio, porque uno no es de piedra, de ciscarme, periódicamente y con fruición, en el palanganero, HDLGP, que nos chulea y magrea, con el apoyo enfervorecido de ´charos´ y ´tragagambas´.