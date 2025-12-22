Jimmy Lai llegó a Hong Kong como polizón a los 12 años, escapando de la miseria en China.

Con esfuerzo y determinación, construyó un imperio en el sector textil y mediático, fundando el diario Apple Daily, una voz crítica frente a Pekín, convirtiéndose en un ícono de la lucha por la democracia.

A sus 78 años, un tribunal lo ha declarado culpable de conspirar con potencias extranjeras y sedición, bajo la controvertida ley de seguridad nacional impuesta en 2020. Lleva ya 1.800 días en condiciones de aislamiento; su salud podría deteriorarse irremediablemente en prisión.

Este veredicto se produjo tras un juicio que se extendió durante casi dos años, uno de los más seguidos en Hong Kong.

El tribunal lo identificó como «el autor intelectual» detrás de intentos para desestabilizar al Gobierno chino. Se le acusa de financiar un grupo pro-democracia que solicitó sanciones desde Estados Unidos, Reino Unido, Taiwán, Japón e Israel.

La juez Esther Toh subrayó: «No hay duda alguna de que el acusado nunca titubeó en su intención de desestabilizar al gobierno del Partido Comunista Chino«.

La sentencia se dará a conocer el 12 de enero; Lai tiene planes de apelar.

De la pobreza al frente de batalla

La trayectoria empresarial de Jimmy Lai fue notable. En 2020, su fortuna se estimaba en alrededor de 1.200 millones de dólares. Fundó Apple Daily en 1995, un tabloide que llegó a vender un millón de ejemplares diarios mientras denunciaba la creciente erosión de libertades en la excolonia británica. Tras las protestas masivas en 2019, Pekín implementó la ley de seguridad nacional, presentada como una medida temporal pero que rápidamente aplastó cualquier forma de disidencia.

Fue detenido el 10 de agosto de 2020 y condenado a 5 años y 9 meses por fraude relacionado con Apple Daily. Otras sentencias: 14 meses por participar en protestas durante 2019, 13 meses por conmemorar Tiananmen y otros 14 meses por una manifestación no autorizada.

El diario cerró sus puertas en 2021; sus activos fueron congelados. A pesar del ofrecimiento del exilio y las villas disponibles en el extranjero, Lai optó por permanecer. Es un católico devoto que dibuja crucifijos mientras está encarcelado y se dedica a leer sobre teología.

Represión, censura y el puño digital de China

La condena impuesta a Jimmy Lai refleja el férreo control que ejerce China sobre la información y cualquier forma de disidencia. Aunque Hong Kong había prometido libertades hasta el año 2047, estas han ido desapareciendo bajo el yugo del régimen chino. Reporteros sin Fronteras califica esta sentencia como «ilegal» y advierte: «Si no se toman medidas, Lai podría morir tras las rejas mientras China expande su modelo autoritario«.

La «Gran Muralla Electrónica» china filtra internet bloqueando sitios web y utilizando inteligencia artificial para eliminar contenido no deseado. El régimen controla todos los medios: televisión, radio y prensa escrita. En 2025 revisaron la Ley de Secretos de Estado e introdujeron propuestas para tarjetas ID digitales que permitirían un rastreo exhaustivo.

En Asia, su modelo se exporta a través de la Ruta de la Seda Digital:

Pakistán : Su Ley PECA imita la ciberseguridad china implementada en 2017; desarrolla un sistema web similar al Gran Cortafuegos.

: Su Ley PECA imita la ciberseguridad china implementada en 2017; desarrolla un sistema web similar al Gran Cortafuegos. En Indonesia , Vietnam y Tailandia , han establecido acuerdos sobre tecnología 5G, ciudades inteligentes e inteligencia artificial. Las élites locales buscan desarrollo económico junto con control poblacional.

, y , han establecido acuerdos sobre tecnología 5G, ciudades inteligentes e inteligencia artificial. Las élites locales buscan desarrollo económico junto con control poblacional. Por su parte, Taiwán resiste ante estos embates: enfrenta diariamente unos 2,4 millones de ciberataques en este año, cifra que duplica los niveles registrados en 2023, además del aumento significativo en campañas globales desinformativas.

La Administración del Ciberespacio china está vinculada al Departamento de Propaganda y establece directrices para IA que priorizan «cibersoberanía» sobre cualquier tipo de libertad expresiva.

Voces internacionales contra la marea

Tanto el Reino Unido como el Parlamento Europeo han exigido la liberación inmediata de Lai, quien es ciudadano británico. En octubre pasado, Donald Trump prometió hacer todo lo posible por su liberación durante una conversación con Xi Jinping en Corea del Sur. Asimismo, Japón ha expresado su preocupación por su situación. Su hijo, Sebastien Lai, hace un llamado urgente para incrementar la presión internacional sobre este asunto. La salud del magnate empeora día tras día; su familia teme no volver a verlo libre nunca más.

En Hong Kong, quienes se oponen al régimen están encarcelados o forzados al exilio o incluso silenciados completamente. La Ley del Artículo 23 normaliza esta represión apenas un año después de ser promulgada. Así es como Jimmy Lai encarna el verdadero valor periodístico dentro de un ecosistema donde China está probando hasta dónde puede llegar: reprime dentro del país mientras exporta su control digital hacia afuera.

Para el régimen chino, Lai representa una amenaza existencial. Su historia personal —de polizón a preso político— plantea interrogantes sobre si realmente puede sobrevivir la libertad periodística ante los embates del gigante asiático.