Antonio Naranjo deja con el culo al aire a la izquierda hipócrita que se come con patatas la dictadura iraní

Llevamos meses en los que la izquierda política y mediática no tiene pudor alguno en incurrir en incoherencias a cada cual más palmaria entre lo que dice defender y lo que hace

Antonio Naranjo deja con el culo al aire a la izquierda hipócrita que se come con patatas la dictadura iraní
Como es habitual, el periodista Antonio Naranjo despedía este lunes su programa en el canal regional madrileño con su comentario editorial.

En esta ocasión, el periodista ha hecho una repaso del cinismo y las contradicciones de la izquierda viendo sus últimos pronunciamientos de estos meses como enviar una flotilla a Gaza para apoyar a Hamás, pero callar de forma vergonzante ante lo que está pasando en Irán con las mujeres en particular y las libertades y derechos individuales en general:

Hoy tenemos que acordarnos, señoras y señores, de los iraníes y especialmente de las mujeres de la antigua Persia. Ellas son el símbolo de la respuesta a un régimen integrista que las reprime y las quiere tapaditas. Desgraciadamente, estas mujeres que se juegan la vida no tienen ningún apoyo de los que organizaban flotillas a Gaza, boicotean a Israel en Eurovisión y bueno dicen que en España hay un peligroso heteropatriarcado y esas cosas. Ya vimos la semana pasada cómo se callaban con Venezuela y dedicaban más tiempo a denigrar a Donald Trump que a felicitarse por la caída de Maduro. Y ahora vemos de nuevo cómo se sienten más cerca de los Ayatolás que de los ciudadanos. En fin, ya ven. Aquí luchan contra enemigos imaginarios o residuales, denuncian amenazas contra la democracia que no existen y se inventan conspiraciones reaccionarias muy infantiles, la verdad. Pero donde hay caciques, torturadores, represores y bárbaros de verdad pues se callan. Si fuera por ellos, Irán participaría en Eurovisión, Venezuela en la Vuelta a España y a poco que se descuiden Jameni y Maduro serían candidatos al Premio Nobel de la Paz a medias con Arnaldo Otegi para que no nos falte de nada. En fin. El mundo al revés. Buenas noches y viva España.

Autor

César Sinde

Periodista. Interesado en Política, Economía, Motor y Seguridad Vial. Madrid, ESPAÑA. V.E.R.D.E

