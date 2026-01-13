Un iraní desmantela en directo el chiringuito de Podemos por su financiación: «¡Cobraron!»

Aunque lo nieguen no pueden ocultar la realidad.

Un exiliado iraní, cansado de tantas hipocresías, se ha dirigido sin tapujos al núcleo de la izquierda española y afirmando que Podemos no es el abanderado de la libertad que proclama ser, sino un receptor de fondos oscuros provenientes del propio régimen opresor.

En las últimas horas, este testimonio ha sacudido el panorama político, resucitando viejas acusaciones que nunca parecen desaparecer. El programa ‘Todo es mentira’ (Cuatro) recoge la explosiva declaración de este iraní, quien señala al partido morado por recibir dinero de Irán mientras ignoraba las protestas contra la dictadura teocrática.

Pablo Ayatolá Iglesias

El iraní no se anda con rodeos. «¿Por qué Podemos no dijo nada sobre las protestas en Irán? ¡Porque cobraron!», asegura en la entrevista. Esta frase encapsula un reproche que trasciende la mera retórica: apunta a una supuesta financiación irregular que ha perseguido al partido desde sus inicios. Aunque estas acusaciones no son nuevas, el testimonio las revive con fuerza en un momento en que Pablo Iglesias y sus excompañeros navegan por aguas turbulentas, enfrentándose a juicios personales y batallas judiciales relacionadas con investigaciones policiales del pasado.

Para comprender el trasfondo, es necesario retroceder hasta 2016, cuando informes policiales como el polémico PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) filtraron supuestos vínculos financieros entre Podemos y regímenes como el de Irán y Venezuela. La UDEF, unidad encargada de delitos económicos, llevó a cabo una investigación durante meses sobre pagos que habrían llegado al partido a través de canales poco claros. Aunque el juez Escalonilla archivó la macrocausa por falta de pruebas concluyentes, restando fuerza a las imputaciones directas, nuevos documentos han sido presentados ante el Juzgado número 5, confirmando pagos a Iglesias del régimen iraní, según reportes de Okdiario.

Este escándalo no apareció de la nada. Podemos irrumpió en 2014 como una fuerza antisistema, prometiendo regeneración y un rechazo frontal a la corrupción bipartidista. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir sombras: viajes a Caracas, alabanzas a líderes chavistas y silencios ante violaciones de derechos humanos en Irán. Los informes policiales Venus y Bolívar rastrearon conexiones que iban desde supuestos pitufeos con dinero negro hasta consultas en bases de datos sobre figuras como Iglesias, Errejón o Urbán. La Policía alegó operaciones secretas; por su parte, Podemos denunció una guerra sucia orquestada por el PP.

Irene Velo Montero

La izquierda guarda silencio sobre Teherán

¿Qué repercusiones podría tener esta bomba ahora? Políticamente, debilita la credibilidad moral de la izquierda radical, cuya influencia aún se siente en Sumar y entre los socios del Gobierno. Si el juzgado avanza con la nueva documentación presentada, podría reabrir viejas heridas en un Podemos ya fragmentado; recordemos que Errejón enfrenta un juicio por abusos y otros exdirigentes están bajo el foco mediático.

En lo cotidiano, este iraní señala con precisión la doble vara: mientras Sánchez pacta con independentistas, la izquierda guarda silencio sobre Teherán. Surge incluso un leve toque de humor al imaginar a Iglesias, el exvicepresidente defendiendo causas globales desde su finca mientras esquiva preguntas sobre cheques persas. ¿Coincidencia o patrón? Los hechos acumulados invitan a reflexionar.

Los números hablan por sí solos. Durante 2016, la UDEF dedicó diez meses a investigar flujos provenientes de Irán y Venezuela consultando bases reservadas sobre Iglesias y su entorno cercano. Un confidente creó historias sobre cocaína vinculadas a Urbán, buscando extender la pesquisa al partido completo e incluyendo al senador Arrieta. Aunque todo decayó eventualmente, las filtraciones hacia medios vinculados a la derecha perjudicaron gravemente la imagen morada antes de elecciones cruciales.

Más datos interesantes: el informe PISA, aunque sin firma oficial alguna, llegó directamente a la UDEF desde la Policía sin que nadie asumiera responsabilidad. Mientras tanto, operaciones como Cardenal rastrearon donaciones públicas relacionadas con Urbán, buscando pitufeos pero sin encontrar pruebas sólidas; incluso Fiscalía Antidroga archivó todo en tres meses. Hoy día, con este iraní levantando su voz crítica, surge una pregunta inquietante: ¿por qué permanecieron callados ante las mujeres iraníes que luchan por quitarse el velo obligatorio?