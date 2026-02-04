Carlos Cuesta lanza una peligrosa advertencia con la regularización de inmigrantes: “Tendrán prioridad en ayudas”

La letra pequeña que no te cuentan.

El Gobierno Sánchez aprobó la tramitación de un Real Decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación irregular. Una medida que llevará a la regularización de 500.000 personas, aunque algunas fuentes elevan la cifra de irregulares a más de 800.000. La mayoría de los beneficiarios serían de origen latinoamericano.

Carlos Cuesta, director adjunto al Grupo Libertad Digital, advirtió de los efectos de esta regularización masiva en ‘Código 10’ (Cuatro) el acceso a las ayudas por parte de estos ciudadanos.

Más ayudas por la situación de vulnerabilidad

“En el momento en el que tú comienzas el plazo de regularización y estás regularizado, puedes acceder a las ayudas. La gente que va a entrar, evidentemente, no por racismo, no porque seas negro, blanco, amarillo, no, simplemente porque la gente que se marcha de sus países por desgracia, se suele marchar por situaciones de pobreza o con pobreza. Y cuando llega, tienes menos ingresos que la media. Por lo tanto, ¿qué haces? Acceder a ayudas”.

“La información real es que cuando te llega gente con muy pocos ingresos, te accede a las ayudas sociales. España tiene un déficit crónico cada año de cincuenta mil millones de euros. Es decir, no hay dinero para todos. Si metes ochocientas mil personas…”, explicó el periodista.

Por lo tanto, según la secuencia lógica, estas personas accederán a ayudas frente a aquellos que las estaban demandando con más ingresos, que “aunque sigan estando pobres” no van a poder acceder a esas ayudas.