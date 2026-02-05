Elisa Beni destroza en directo a un socialista fiel a su ‘amo’ Sánchez

¡Menudo cuajo!

Óscar Puente culpó en su última comparecencia en el Congreso al cambio climático y al Gobierno de Mariano Rajoy del deterioro de las infraestructuras ferroviarias en España.

Un argumento que repitieron a pies juntillas todos los tertulianos ‘fieles’ al sanchismo como es el caso de Víctor Gutiérrez, diputado del PSOE, que se esforzó en la tertulia de ‘Espejo Público’ en defender el desastre de gestión ferroviaria del actual Gobierno.

“Este verano todos hemos notado que ha habido más incidencias y retrasos, pero los datos de inversión en mantenimiento de infraestructura de este Gobierno son récord, a mi me hace mucha gracia cuando se dice… nos hacemos unas trampas al solitario. Me hace gracia cuando se habla del paro juvenil. La nula inversión del Gobierno de Rajoy y la etapa de recortes también tiene unas consecuencias que se están viendo ahora a pesar de que estamos en cifras récord de inversión. Sé que hay gente de la derecha mediática que tiene ganas a Puente porque es un magnífico trabajador político y juega con las reglas de juego que juega la derecha”.

¿Cuántos años necesita un Gobierno?

La periodista Elisa Beni, presente también en la mesa de debate, puso el grito en el cielo ante las justificaciones del socialista fiel a Moncloa:

“¡Hay progresistas que le tenemos ganas! Le tenían que haber dado el ministerio de menaje porque claro que el ministerio no es una tetera pero si solo sabe mantener teteras no puede estar al frente del ferrocarril. ¿Cuántos años necesita un Gobierno progresista para “arreglar los problemas que el Gobierno conservador supuestamente genera”, 8,10,16, 32 ¿Por qué no se ha empezado a arreglar esto hasta que no ha habido cuarenta y seis muertos? Hace tres meses teníamos el mejor ferrocarril del mundo y podíamos ir a 350. ¿No te das cuenta que este señor ha reconocido que va mal hasta que ha habido cuarenta y seis muertos?”.

Retratado, una vez más.