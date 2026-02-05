  • ESP
EN EL PROGRAMA HORIZONTE (CUATRO)

Miquel Giménez revela que la narcodictadora Delcy venía de compras a la calle Serrano con total impunidad

El relato del Gobierno sobre sus relaciones con la dictadura de Maduro es más difícil de mantener cada día. Ahora se sabe que la narcodictadora habría estado varias veces en España antes de enero de 2020

Enero de 2020 no fue la primera vez que la entonces numero 2 del narcodictador Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, visitaba España. La tirana habría venido más veces a nuestro país, sin que el Gobierno lo impidiera y ello a pesar de que tiene prohibida la entrada a países de la zona Schenguen. Así al menos lo ha revelado el periodista Miquel Giménez en el programa Horizonte de Cuatro:

Dentro del CNI hay grupos discolos. Hay gente traviesa y hay una cosa que se llama los Zipi y Zape que ya sé que sonará raro y cachondo pero es un nombre en código como cualquier otro. Que a pesar de lo que diga la superioridad y en consideración a la seguridad del Estado y al interés del Estado y de los españoles… bueno pues no te diré yo que se salten a la torera las órdenes pero a lo mejor un ojico sí que le echan a la persona en cuestión. La señora Delcy no era la primera vez que pisaba territorio nacional. Era relativamente frecuente verla por la calle Serrano comprando y haciendo ostentación de un dinero abundante, dijéramos. Y esto se sabe gracias a qué: ¿Alguien le encargó al CNI que lo hiciera? No. Pero si tú tienes a tu cargo la seguridad del Estado y hay una tipa que tiene prohibida la entrada en el espacio Schenguen… Hombre… Nadie le dijo al por entonces CESID que vigilara a al-Kassar, el traficante de armas de Marbella ni a Khashoggi, pero estaban vigilados.

Se abre otro grave interrogante sobre cómo es posible que una persona con acceso vetado al territorio europeo no sólo se haya reunido con un ministro del Gobierno de España en el aeropuerto de Barajas, José Luis Ábalos. Ahora también parece que venía de compras a las calles más exclusivas de la capital española.

