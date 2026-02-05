El Telegraph durísimo contra Pedro Sánchez y sus desmanes: «España se ha convertido en un estado paria»

El marido de Begoña ya no engaña a nadie.

Ni siquiera a la gente de afuera, que no sigue el día a día los desmanes del Gobierno Sánchez.

El último ataque ha venido por parte del diario británico The Telegraph, que denuncia que el ‘puto amo’ ha convertido a España en un «estado paria» en el panorama europeo. Con el provocador encabezado «Move over Ireland, there is a new worst country in Europe» («Hazte a un lado, Irlanda: hay un nuevo peor país de Europa»), el columnista Jake Wallis Simons presenta una crítica contundente que abarca desde la corrupción hasta la política exterior, pasando por la polarización social y las decisiones más controvertidas del Gobierno.

El análisis del columnista comienza con datos impactantes: según YouGov, Sánchez tiene una valoración negativa de –36 puntos, un desplome que el autor relaciona directamente con los escándalos que salpican a su círculo más cercano, que incluye a su esposa, su hermano, a su partido y miembros de su Ejecutivo. Aunque todos ellos niegan cualquier irregularidad, el daño político ya está hecho, enfatiza el columnista.

La política exterior española recibe el trato más severo. Wallis Simons acusa a Sánchez de tener una «obsesión patológica» hacia Israel y de colocar a España en una posición marginal dentro del bloque occidental. El envío de un buque de guerra para proteger a Greta Thunberg es calificado como «grotesco», utilizando este episodio como símbolo de las prioridades distorsionadas del Gobierno. Además, critica la negativa inicial de Sánchez a respaldar el nuevo objetivo de gasto militar de la OTAN, una postura que le valió una dura reprimenda por parte de Donald Trump, considerada «increíblemente irrespetuosa».

El diario británico sostiene que la estrategia de confrontación con Estados Unidos, el blanqueamiento de regímenes como el venezolano y el coqueteo con políticas radicales han alimentado una peligrosa polarización interna. En este contexto, Wallis Simons alerta sobre el auge de la extrema derecha, avivada por la amnistía a los separatistas catalanes y la gestión gubernamental en materia de inmigración, donde menciona directamente la regularización masiva de medio millón de inmigrantes indocumentados.

La regularización extraordinaria de estos inmigrantes se presenta como uno de los puntos más polémicos. The Telegraph la ve más como una medida ideológica que pragmática, especialmente al considerar que España es el único país en Europa Occidental gobernado por la extrema izquierda. Expertos como Joaquín Arango sugieren que esta decisión responde a la necesidad de Sánchez de mantener el apoyo de formaciones como Podemos y Sumar para asegurar su supervivencia política en un Parlamento donde los socialistas no cuentan con mayoría.

El artículo concluye con una inquietante advertencia: bajo el mandato de Sánchez, España avanza hacia una mezcla peligrosa de polarización política, inseguridad, censura digital y deterioro institucional. Aunque la economía se sostiene gracias al turismo, The Telegraph se pregunta cuánto tiempo podrá resistir esta situación.

Esta crítica británica llega en un momento especialmente delicado para la posición internacional española. Según el Real Instituto Elcano, España ha visto reducir su influencia en el actual contexto europeo, marcado por preocupaciones sobre seguridad en el flanco oriental y las tensiones con la administración Trump. La relación bilateral entre Madrid y Washington ha sufrido debido a cuestiones como el bajo gasto en defensa y un perfil diplomático propio en América Latina y Palestina; sin embargo, este deterioro se ha manifestado más en términos retóricos que sustantivos.

El autor Jake Wallis no es un crítico ocasional. Trabaja exclusivamente para medios reconocidos y tiene columnas en The Telegraph, The Spectator, New York Post y The Jewish Chronicle, donde fue editor hasta 2025.