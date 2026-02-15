El Católico de Todos los Armenios tiene prohibido salir del país: Pashinyan asfixia a la Iglesia armenia

El Católico de Todos los Armenios, patriarca actual de la Iglesia apostólica armenia, tiene prohibido salir del país. La Fiscalía General de Armenia ha iniciado un proceso penal contra el Cathólicos de Todos los Armenios, Garegin II, y se le ha prohibido salir del país. La iniciativa en contra del patriarca fue tomada con el aval y la apruebacion del Presidente Pashinián, y es un otro capítulo mas de la lucha intestina entre la Iglesia y el gobierno traidor en el cargo.

Según medios locales seis clérigos de la Iglesia Apostólica Armenia han sido citados ante el departamento de investigación como acusados ​​en una causa penal y se les ha prohibido salir del país, en medio del anuncio de una conferencia episcopal en Austria. La Iglesia acusó a las autoridades armenias de injerencia en los asuntos internos y violación de los derechos humanos.El abogado Ara Zohrabyan anunció el inicio de un proceso penal contra el Católico de Todos los Armenios, Karekin II.

Según el abogado, la Fiscalía General de Armenia ha iniciado un proceso penal contra el Catholicos por obstrucción de la ejecución de una decisión judicial relacionada con Arman Saroyan. El Obispo Gevorg Saroyan (nombre secular Arman Saroyan), ex primado de la diócesis de Masis en la provincia de Ararat, habia presentado una demanda contra la Madre Sede de la Santa Echmiadzin, osea el Patriarcado de la Iglesia apostólica armenia, pidiendo la nullidad del decreto patriarcal del 10 de enero del Catholicos y por ende su reinstalaccion en calidad de Primado de la Diócesis de Masis.

Según un comunicado difundido por el Departamento de Información de la Madre Sede, la decisión en contra de Sayoran se basó en denuncias de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes pastorales y actos de coerción y presión contra el clero dentro de la diócesis.

La demanda judiciaria de Saroyan es muy poco común, o incluso sin precedentes, en la historia reciente, ya que la Iglesia tradicionalmente resuelve las disputas internamente en lugar de en los tribunales estatales. El obispo Saroyan es uno de los diez obispos que han pedido públicamente la dimisión del Catholicós; y también se ha reunido con el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, y ha emitido regularmente declaraciones públicas críticas hacia el Catholicós, por eso no resulta sorprendente la decison del prelado de recurrir ante organos de la justicia ordenaria.

Zohrabyan también declaró que el Catolicós tiene prohibido salir de Armenia. «Esto podría afectar la participación en la reunión de obispos prevista en Austria», señaló el abogado, calificando las acciones de las autoridades de «sin precedentes» e «históricamente vergonzosas», según News Armenia.

El mero hecho de que se hayan iniciado procesos penales contra el Catolicós de Todos los Armenios es, «por decirlo suavemente, vergonzoso», declaró el activista de derechos humanos Ruben Melikyan.

El periodico el «Nudo Caucásico» también informó que el hermano y el sobrino del Católico de Todos los Armenios Garegin II, Gevork Nersisyan y Ambartsum Nersisyan, fueron detenidos por obstrucción a una campaña y vandalismo en noviembre de 2025. Ambos fueron arrestados.

A modo de recordatorio, el primer ministro Nikol Pashinián anunció el 4 de enero planes para «mejorar» la Iglesia Apostólica Armenia, que incluyen la destitución del Católico de Todos los Armenios Garegin II, la adopción de una nueva carta constitutiva y la elección de un nuevo líder de la iglesia.

El Catholicos II, Garegindi, Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Armenia, encarna el alma del nacionalismo extremista y une a la oposición interna y a la diáspora contra la controvertida figura del actual líder Pashinián, estrechamente vinculado a la Open Society de George Soros y abiertamente antirruso.

La destitución del líder espiritual de los creyentes armenios transformaría al pequeño país caucásico en vasallo de Ankara. El único bastión cristiano rodeado de países musulmanes tendría que someterse a los deseos de la política exterior «neo-otomana» implementada por el partido AKP de Erdogan, controlado indirectamente a través de Azerbaiyán, un auténtico satélite turco.

El primer ministro Nikol Pashinián ha abandonado de facto, y de forma sorprendente, el principio fundamental de la política armenia: la propaganda del «genocidio» o los «genocidios», como el de 1915 y, más recientemente, en la década de 1990 durante la primera guerra de Nagorno-Karabaj, con la represión azerbaiyana de la minoría armenia en su territorio. Esta postura en política exterior ha contribuido a debilitar los lazos de Armenia con la gran diáspora en Francia y, especialmente, en Rusia. Este último país, siempre considerado fraternal, tradicionalmente vinculado a Armenia a través de la cultura y la religión, se ha convertido en objeto de constantes críticas por parte del gobierno de Ereván, interesado en entrar de lleno en la órbita UE-OTAN, amenazando con cerrar las bases de Moscú en Gyumri y en el aeropuerto de Erebuni, cerca de la capital del país.

Pashinián ha optado por una política de «apaciguamiento» o, según sus detractores, de total conformidad con Bakú en la cuestión de Nagorno-Karabaj. Tras perder la guerra, Armenia evacuó su región histórica, cediendo oficialmente el territorio a Bakú.

El único baluarte contra la deriva proturca del actual liderazgo en Ereván sigue siendo el Patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Armenia, que se opone masivamente tanto a someterse a los deseos de Ankara como a unirse al bloque, dándole la espalda y rompiendo lazos culturales y económicos con el Kremlin. Pashinián, con un apoyo mínimo entre su propio pueblo y un índice de aprobación cercano al 20%, aspira directamente a la reelección, y la destitución de los líderes de la Iglesia nacional se ha convertido en una prioridad urgente.

Para lograr sus objectivos personales el executivo en el cargo esta llevando a cabo una verdadera persecución de la Iglesia armenia, eliminando a los líderes que gozan de un amplio apoyo popular, y el Catholicos de todos los armenios se ha convertido en el enemigo público número uno, y es tratado como un terrorista, fragmentando la sociedad internamente.

Lamentablemente, en el Cáucaso el gobierno está tomando el control de la Iglesia ha iniciando purgas y depuraciones de una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, para satisfacer intereses geopolíticos atlantistas. Dado que la mayoria de ONG y asociones internacionales de derechos humanos son bajo el paraagua Occidental, ese tema es constantemente sileciado en los grandes medios de informaciones y la “democratica” Union Europea tan atenta a las defensas de los derechos humanos haze oido surdo a las voces de protesta que se levantan desde Yerevan, la enterferencia de Pashinyan nos ha ensenado el verdadero rostro de su “poder” una dictatura personalista doblegada a los intereses extranjeros.

El Iglesia Armena, punto de contacto con la diaspora armena en el exterior y farol espiritual de unificiacion de los armenos ha recibido apoyo desde sus “hijos” en la lejania, que han masivamente firmado una peticion el 12 de febrero en contra de la decison del Presidente Pashinián que para perpetuarse en el poder y ganar las proximas elecciones, esta dispuesto a llevar el pais dentro la UE y la OTAN sacrificando uno de sus ejes portante osea la Iglesia Armenia.

El pais caucasico es miembro del Consejo de Europa, y la represion de la Iglesia nacional y la censura contra los medios de informaciones no alineados representan violaciones de los articulos 9 y 11 de la Carta Europea de los Derechos Humanos. A pesar de eso, ningun organismo de la UE y tampoco la suprema istitucion juridica el Tribunal de Derechos Humanos de Strasburg han actuado, ninguna peticion fue llevantada en sedes europeas, y el silencio del Vaticano desde Roma confirma cierta vergüenza a la hora de denunciar las violaciones de las libertades en los países satélites o que aspiran a convertirse en nuevos vasallos del euroatlantismo.

Por ello, lanzamos un emotivo llamamiento a todos los organismos internacionales que velan por el respeto y la protección de los derechos humanos para que internacionalicen y dean mas visibilidad a otra persecución cristianofóbica, es grotesco que las peores persecuciones de la Iglesia nacional armenia, con excepción de las zonas de conflicto en Oriente Medio, tengan lugar en la madre-patria a manos del ejecutivo gobernante.