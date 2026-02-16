Nebulossa se pinta la bandera de Hamás en un pecho, pero se equivoca con los colores de la enseña de los terroristas musulmanes

Ni pintarse correctamente una bandera saben.

Nebulossa, la conocida cantante de la canción ‘Zorra’, tenía que dar la campanada progre para seguir en el candelabro y en la final del Benidorm Fest recurrió al sumum de la intelectualidad pintándose en un pecho lo que creía que era la bandera de Hamás. Pero ni eso supo hacer correctamente la presunta artista y se equivocó con los colores de la enseña.

Es el riesgo de poner a ineptos a hacer propaganda. Además de no saberse ni los colores de la bandera que quieren exaltar, tampoco saben en realidad lo que defienden. Y es que la extrema izquierda es tan boba, que defiende con entusiasmo a quienes los colgarían de una grúa o los ejecutarían por lapidación por no tolerar su modo de vida, gustos sexuales o preferencias estéticas en la vestimenta.

A eso es a lo que se enfrenta cualquier mujer que en Palestina no sólo enseñe un pecho, sino que no vaya tapada correctamente según la doctrina islámica. Luego, eso sí, van de aguerridos defensores de la mujer o de los homosexuales pero atacan sin piedad a Israel, un país donde no se persigue a nadie ni por ser por gay ni se impone a las mujeres la interminable lista de vejaciones y prohibiciones que padecen en aquellos lugares donde se aplica el salvajismo islámico de la sharia.