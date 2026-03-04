Martín Varsavsky no da crédito ante el esperpento de Sánchez y su guerra con Trump: “Es preocupante”

Torpe hasta decir basta.

Pedro Sánchez volvió a meter a España en un conflicto internacional con Estados Unidos después de provocar a Donald Trump negándoles el uso de las bases aéreas de Rota y Morón y que el presidente estadounidense respondiese con la amenaza de romper todo tipo de relaciones con España.

Martín Varsavsky, conocido empresario y emprendedor, no tuvo piedad al analizar la deriva de la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente en el contexto de las tensiones con Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

En una entrevista para ‘Espejo Público’ (Antena 3), el empresario con su habitual franqueza y desde su posición como inversor internacional que conoce bien ambos lados del Atlántico, calificó la actitud de Sánchez como un sinsentido absoluto:

«Nadie le pidió nada, él se metió a crear una crisis que no debería haber creado».

Según el empresario, el presidente español «no tenía sentido provocar esta crisis y ser el troll de Trump«, en referencia a la postura adoptada por el Gobierno en el conflicto de Oriente Próximo y las decisiones que han puesto a España en una posición incómoda frente a Washington.

El daño, advirtió Varsavsky, ya se está dejando notar en el tejido productivo español. «Es preocupante» que España pueda quedar marginada del comercio con Estados Unidos, un mercado fundamental para nuestras exportaciones y para el futuro de miles de empresas.

Trump, describió el empresario, es una persona de carácter fuerte y temperamento imprevisible, por lo que era previsible que respondiera con dureza ante las provocaciones gratuitas de Sánchez. «Debería haberlo pensado antes», sentenció. En lugar de actuar en solitario y generar un «berenjenal» innecesario, Varsavsky insistió en que la estrategia inteligente habría sido coordinarse con el resto de la Unión Europea:

«Sánchez tendría que actuar en conjunto con la Unión Europea y ahí sí podría influenciar y dar sus opiniones a la UE y a España le iría mucho mejor«.

Sin embargo, el presidente optó por el camino del postureo unilateral, desconcertando incluso a sus propios contactos en Estados Unidos, que no entienden esta deriva.

El empresario no ocultó su preocupación por el impacto real en la economía: muchos colegas suyos en el mundo de la inversión le preguntan atónitos por qué el Gobierno español está actuando de esta forma tan errática, priorizando agendas ideológicas por encima de los intereses nacionales.

Mientras Sánchez se empeña en su particular cruzada personal contra Trump, son los exportadores, los autónomos y las familias españolas quienes pagarán la factura de esta irresponsabilidad.