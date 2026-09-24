Las 10 Tendencias virales en X España este jueves 24 de septiembre de 2026: Mari Carmen, #TEM23S, política en ebullición...

1. SOCIEDAD · VIVIENDA

El caso de Mari Carmen sacude las redes con su historia de herencia y desahucio

La conversación sobre Mari Carmen explota desde primera hora de la mañana al hilo de un desahucio que genera miles de interacciones en X. Usuarios debaten sobre herencias familiares, prioridades nacionales ante fondos extranjeros y la falta de apoyo institucional, con mensajes que destacan cómo su situación expone desigualdades en el acceso a la vivienda. El pico se concentra en las últimas horas tras menciones en medios y debates públicos que amplifican el relato personal.

2. POLÍTICA · CONGRESO

El Congreso centra el foco de la actualidad parlamentaria

El término Congreso lidera las tendencias desde anoche por la actividad legislativa y las intervenciones de diputados que generan reacciones inmediatas. Hilos y menciones directas destacan votaciones y declaraciones que tocan temas de vivienda y regulaciones, con picos de conversación a primera hora del jueves impulsados por clips y resúmenes compartidos en tiempo real.

3. ENTRETENIMIENTO · TELEVISIÓN

Ana Vázquez y #TEM23S impulsan el debate televisivo

Ana Vázquez aparece en los rankings por su participación en programas como Todo es Mentira, donde su intervención junto a activistas de Ceuta genera reacciones masivas desde la tarde de ayer. El hashtag #TEM23S acompaña el estallido con vídeos de vecinas y vicepresidentas que emotivan a la presentadora, moviendo la conversación sobre seguridad y dignidad en redes durante toda la noche.

4. DEPORTES · FÚTBOL

Aubameyang y el mercado de fichajes en el punto de mira

Aubameyang irrumpe en las tendencias por rumores y reacciones ligadas al mercado de invierno, con posts que analizan su posible llegada o salida desde primeras horas del día. La conversación se alimenta de memes y opiniones de aficionados que conectan el tema con la actualidad del fútbol español.

5. ENTRETENIMIENTO · PROGRAMAS

#MalasLenguas y Risto alimentan el cotilleo matutino

#MalasLenguas y Risto ganan tracción desde la madrugada por episodios recientes de programas de cotilleo que desatan comentarios sobre famosos y polémicas. Usuarios comparten clips y opiniones que elevan el volumen de menciones en las últimas 24 horas, especialmente entre el público joven.

6. POLÍTICA · IZQUIERDAS

Irene Montero y el vacío político generan debate

Irene y el término VACÍO se combinan en hilos que analizan la situación de la izquierda española, con referencias a figuras como Ana Belén o Wyoming desde anoche. La conversación explota por críticas a la falta de vivienda asequible y posicionamientos ideológicos que circulan con fuerza en la mañana del jueves.

7. LOCAL · MADRID

Retiro y Galapagar marcan la agenda madrileña

Retiro y Galapagar suben en los rankings por noticias locales sobre parques, desahucios y gestión municipal que activan a vecinos y activistas desde ayer por la tarde. La conversación se centra en prioridades urbanas y casos concretos que resuenan en X con fotos y testimonios en tiempo real.

8. POLÍTICA · PARTIDOS

Felipe González, Armengol y Rufián en el centro de la polémica

Felipe González, Armengol y Rufián generan picos por menciones cruzadas en debates sobre historia reciente y pactos actuales, con actividad intensa desde la noche anterior. Usuarios enlazan sus nombres en hilos que mezclan memoria histórica y actualidad parlamentaria.

9. SOCIEDAD · ACTUALIDAD

Arabia Saudí, Reglamento de Armas y Mamdani suman capas al debate global

Arabia Saudí, el Reglamento de Armas y Mamdani aparecen en tendencias por cruces informativos que van desde diplomacia hasta seguridad, con posts que estallan en las últimas horas al hilo de noticias internacionales y reacciones locales.

10. CULTURA · MÚSICA

Santi Mina y Fonseca cierran el top con toques personales

Santi Mina y Fonseca cierran el listado por menciones deportivas y musicales que mezclan actualidad con recuerdos, impulsados por clips y homenajes compartidos desde la madrugada del jueves.