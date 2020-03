Los españoles piden la cabeza de Fernando Simón, el experto del que la prensa de izquierdas alabó su sentido del humor y que no llevara corbata

Ahora ya es un clamor.

Si se sigue por Youtube (adjuntamos varias capturas) la rueda de prensa en la que participan el Comité técnico para la crisis del coronavirus, los comentarios contra la gestión de Fernando Simón son mayoría.

España afronta este 19 de marzo de 2020 con 767 muertos por coronavirus tras sumar 169 en las últimas 24 horas.

En este mediodía Simón y el resto de expertos han vuelto a comparecer desde La Moncloa. La gente ha dejado entrever su estado de preocupación y malestar con la gestión gubernamental y parece que Simón, que comenzó gozando del aplauso y el apoyo de gran parte de la sociedad al inicio de esta crisis, será una de las cabezas de turco una vez pase.

¿Era solo una gripe no?

Ya no se ríe tanto, igual empezaron a ver que esto es serio

Fernando Simón es el epidemiólogo director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad y desde que comenzó la crisis el encargado de ofrecer los datos y las novedades en la evolución de la epidemia.

Desde entonces, parece ser que ha cometido una serie de errores que han acabado con la paciencia de la gente.

Simón ignoró los mensajes de las sociedades de epidemiología que aconsejaban no celebrar el 8M, pero nunca se sabrá si fue por órdenes superiores. Preguntado por las manifestaciones feministas, deseó un gran éxito a estas concentraciones y añadió que no impediría acudir a las mismas a su hijo.

Como recoge en una nota de LD Elena Berberana, la prensa de izquierdas aseguraba en su día que «el afable médico conquistaba a todos por no llevar corbata y su voz ronca y aflautada» y «por su sentido del humor».

En la SER hablaban así de su comportamiento cuando la epidemia no parecía tan descontrolada:

No prepara sus intervenciones, informa con naturalidad pero sin dejar de ser preciso. Este miércoles volvía a dar muestra de su sentido del humor en la comparecencia cuando, tras hacer un gesto con la mano, le siguió un reguero de flashes y no pudo contener la risa. En otra ocasión, cuando los periodistas le preguntaron que a qué nos podremos enfrentar ante un tercer escenario de la epidemia, reconoció que «las medidas que se aplicarían no tienen interés práctico porque son ya, expresándolo coloquialmente, de perdidos al río».