Esto sí es «terrible para la democracia»: el cochazo de Froilán ‘arrolla’ a Echenique y sus incoherencias en Internet

Como bien canta Francisco Javier Labandón Pérez, más conocido sobre los escenarios como El Arrebato, «si no fuera por estas cositas, si no fuera por estos momentos, ¿Qué sentido tendría la vida?». Y es que, si no fuera por Twitter, en ocasiones como esta no podríamos saborear palabras tan confusas a la par que distraídas como las que ha escrito en su perfil personal Pablo Echenique.

Al portavoz de Podemos en el Congreso no le importa inmiscuirse en cuestiones íntimas de personas que, haciendo honor a la verdad, ni le van ni le vienen. Pero qué más da, pensará él, porque si el asunto va de que Froilán ha estrenado un Audi Q3 Sportback rojo, eléctrico y valorado en 80.000 euros días después de aprobar el carnet de conducir, la polémica está servida -y el protagonismo también, claro-.

«La duda es si el coche de 80.000 euros (unos 7 años de salario mínimo) que le compraron a un adolescente de 20 años se pagó con dinero negro saudí obtenido ilegalmente por el ex Jefe de Estado o no. Lo terrible para la democracia es que no es broma», ha apuntado en un desatinado impulso por embestir a la Monarquía sin poder evitar denotar cierta ‘pelusilla’.

La duda es si el coche de 80.000€ (unos 7 años de salario mínimo) que le compraron a un adolescente de 20 años se pagó con dinero negro saudí obtenido ilegalmente por el ex Jefe de Estado o no. Lo terrible para la democracia es que no es broma. https://t.co/ryvYftnbp3 — Pablo Echenique (@pnique) September 11, 2020

Sus palabras, que han tardado muy poco en llegar al número uno en tendencias de la red social del pájaro azul, han precipitado una ingente oleada de opiniones y apreciaciones que, inevitablemente, apuntan hacia «lo terrible para la democracia que es señalar sin pruebas», pues, si de dudas va la cosa, «otros las tenemos acerca de cómo Iglesias se hizo con su chalet y esperamos a que haya pruebas para señalar, aunque indicios abundan». También hay quien se pregunta «cuántos años de salario mínimo conlleva vivir en la villa de 2000 m2 de finca con piscina, cascada y casa de invitados de tu jefe» o si es que «sus padres -Elena de Borbón y Jaime de Marichalar- no tienen negocios y trabajo suficiente como para permitírselo».

«Esto denota tu pobreza interior y el resentimiento que viertes en tus tweets«, ha replicado otro usuario, que ha recomendado al político hispanoargentino que «intente ser feliz, luchar cada día por mejorar su vida y vivirla plenamente».

La misma duda me asalta con la mansión de Galapagar de tu jefe y su novia, si los 1.500.000 € se pagaron con dinero negro venezolano o con el iraní. Lo terrible para la democracia es que uno es Vicepresidente y la otra Ministra. — Marcos (@Kerubbin) September 11, 2020

El caso es que, por si no fuera suficiente el hecho de que su partido no tome el salario mínimo como referencia para sus propios sueldos, el atrevimiento de Echenique le lleva a delatarse a sí mismo: mientras que el estilo de vida de la gran mayoría de españoles empeora por momentos en la actualidad, el suyo no ha hecho más que mejorar, llegando a ‘parecerse’ más al de Froilán que al de un residente de Vallecas; eso sí, si puede ahorrarse un ‘dinerillo’ pagando en B y sin dar de alta a su cuidador, mejor que mejor. Consejos vendo que para mí no tengo, que dice el refranero popular.