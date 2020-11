Las redes bajan el pulgar al regreso de ‘Gran Hermano’ al trascender que los concursantes no serán anónimos

El reality ‘Gran Hermano’ prepara su regreso para aterrizar de nuevo en Telecinco en 2021. Así lo ha anunciado este miércoles 4 de noviembre de 2020 Manuel Villanueva, director de contenidos del grupo de comunicación, durante la rueda de prensa de presentación de ‘La casa fuerte’.

«Estamos comenzando conversaciones y yo creo que volverá el año que viene. No puedo decirte a qué altura, pero volverá», ha expresado el directivo, que no ha dejado pasar la oportunidad de apuntar que «será seguramente una edición con conocidos, con VIP, pero no sabemos si en formato dúo o en formato single».