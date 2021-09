Facebook censuró esta carta contra Biden de la madre de un soldado muerto en Afganistán

Saca ABC.es esta historia sobrecogedora en relación a uno de los trece militares fallecidos en el atentado en Kabul del pasado jueves 26 de septiembre de 2021.

El comportamiento de las redes sociales y de las grandes multinacionales de internet es ignominioso. Ya saben, censuran a Trump pero le tienen página abierta al portavoz talibán.

En esta ocasión, Shana Chappell, madre de unos de estos jóvenes malogrados, se decidió a escribir una carta abierta al presidente Joe Biden y publicarla en Facebook. Pero algo debió ocurrir, que la mencionada red social la borró y suspendió la cuenta de Instagram de esta mujer.

Ante las críticas, en la empresa se defendieron asegurando que se trataba de un error, y ya la han habilitado de nuevo.

La carta completa dice así:

Presidente Joe Biden, ¡este mensaje es para ti! Sé que mi cara está grabada en tu mente. Ayer pude mirarte directamente a los ojos y tener unas palabras contigo. Después de que deje descansar a mi hijo, me volverás a ver. Recuerda. Soy la que estuve a diez centímetros de tu cara y te dijo que nunca volveré a abrazar a mi hijo, escuchar su risa e intentaste interrumpirme para contarme una de tus historias de sollozos. Pero esto no es sobre ti, así que no lo hagas.

Luego intentaste decirme que solo querías que supiera que sabes cómo me siento. ¡No sabes cómo me siento y no tienes derecho de decir que sabes cómo me siento!. Miraste para otro lado como si estuvieras enfadado conmigo y te dije que la única razón por la que estaba hablando contigo fue por respeto a mi hijo.

Te volví a decir cómo me quitaste a mi hijo y que no podré volver a abrazarlo, besarlo y reírme con él otra vez. Decidiste girarte y caminar y te grité ¡la sangre de mi hijo está en tus manos!». Levantaste las manos mientras te alejabas de mí haciendo un gesto como diciendo «ok, lo que sea».

¡No eres el presidente de EE.UU.!, ¡hacer trampas no es ganar!, ¡no eres para nada un líder!, ¡eres un ser humano débil y un traidor!. Le diste la espalda a mi hijo y a todos nuestros héroes.

Te vas a ir de la Casa Blanca de una forma u otra porque tú no perteneces ahí. La sangre de mi hijo está en tus manos. Las 13 de ellas. Si mi presidente Trump estuviera en el cargo que le corresponde, mi hijo y los otros héroes estarían vivos.

Me volverás a ver pronto.

Por cierto, mientras bajaban del avión los restos de mi hijo y de los otros héroes caídos, te observé faltarnos el respeto por lo menos en cinco momentos diferentes al mirar tu reloj. ¿Qué carajo era tan importante que tenías que seguir mirando tu reloj?.

No eres nada especial Biden. América te odia.