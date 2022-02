La brutal amenaza de un famoso influencer a Sánchez y compinches: «¡Os calmáis ahora mismo!»

Lo de los influencers y los impuestos viene de largo. Y por eso muchos, hartos de pagar salvajadas de dinero, han hecho el petate y se han largado a Andorra. Empezó El Rubius.

El debate llegó incluso a trascender de internet, donde ellos copan los contenidos, y apareció por la televisión nacional, donde terminaron por darse arduos enfrentamientos entre youtubers y periodistas de izquierdas.

Pues bien, los últimas avances del Gobierno en relación a estos asuntos, como los cambios en los modelos de los autónomos, han enervado a uno de los influencers que, hasta la fecha, había defendido a capa y espada el quedarse en España y pagar los impuestos aquí, El Xokas (1991, Lugo).

Este gallego streamer que genera su contenido principalmente en directo en la red Twitch, montó un revuelo tremendo con un extracto de vídeo suyo viralizándose. El Xokas carga contra Pedro Sánchez y todo su Ejecutivo y les manda una amenaza colosal:

«Quiero ver qué es lo que pretende hacer el Gobierno, porque en el Gobierno hay mucho hijo de la gran puta. Porque al Gobierno no le parece suficiente que yo pague la mitad de lo que gano. No es suficiente, quieren que además tire a mi madre a las vías del tren. Entonces, que no se pasen de listos, porque m largo a Andorra. Te lo digo así de claro. Y esto es una amenaza al Gobierno, ¡que no se pasen de listos! No te pases de listo, yo amo mi país, pero no voy a dejar que nos vaciléis a todos».

«O sea que os calmáis ahora mismo, Pedro Sánchez y toda su puta madre, os lo digo así de claro. Os calmáis ahora mismo porque se os está yendo la olla y estáis empezando a delirar».